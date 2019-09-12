Будет остро: абхазскую аджику представили на фестивале перца в Италии

"Международный фестиваль перца" проходит в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Абхазия принимает участие в "Международном фестивале перца" в итальянском городе Диаманте, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

"Администрация Сухума получила приглашение принять участие в одном из самых важных гастрономических событий года, которое проходит в городе Диаманте. Фестиваль посвящен острому перцу и производимым из него продуктам", - рассказала Шония.

Фестиваль открылся в среду 11 сентября. По словам Шония, абхазский стенд вызвал большой интерес у гостей фестиваля.

"Распространяются брошюры, которые рассказывают об Абхазии и абхазской аджике. В городе вышел номер газеты с большой статьей о нас. Вчера, был подписан протокол о взаимопонимании между представителями администрации города Сухум, дипломатическим представительством Абхазии в Италии и Итальянской ассоциацией острого перца", - говорит она.

© Foto / Ирина Шония "Международный фестиваль перца" в итальянском городе Диаманте

Соглашение позволит продвигать абхазскую аджику и соусы.

"Стороны, подписывая данное соглашение, подтвердили свое намерение, содействовать продвижению дружбы и взаимопонимания, сотрудничество в различных областях", - подчеркнула она.

Ирина Шония сообщила, что 11 сентября с главной площади Диаманте велся прямой радиоэфир, в котором представители администрации Сухума и представитель Абхазии в Италии Вито Гриттани рассказывали об Абхазии.

Продукцию для выставки представит семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании.

"Работа проводимая дипломатическим представительством под руководством Вито Гриттани очень важная. Вчера был большой интерес к абхазской продукции, была представлена аджика, соусы из красного и зеленого перца", - подчеркнула Шония.

Организовали участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в Италии Дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

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