Субтропическая сказка: из истории Сухумского ботанического сада

Сухумский Ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

Sputnik, Бадрак Авидзба

В 1840 году начальник Черноморской линии укреплений Николай Раевский обратил внимание на ухоженный сад лекарственных растений. При его содействии сад в 1840 году переходит на попечение казны военного ведомства под названием "Сухумский военно-ботанический сад", и Владислав Багриновский становится его первым заведующим.

"Сухумский ботанический сад – это гордость республики и бесценное украшение столицы. Наряду с восхищением этой замечательной территорией Сухума, созданной меценатами и замечательными подвижниками прекрасного, мы не забываем, что ботанический сад существует благодаря стараниям многих поколений тружеников – рабочих и агрономов, с любовью и заботой относящихся к каждому уникальному растению Ботанического сада", — считает директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.

В 40-е годы XIX века в саду был высажен первый чайный куст, полученный из Никитского ботанического сада (Крым — ред.), первые растения лимонов и апельсинов. В 1972 году ему был присвоен статус научно-исследовательского института.

Маститые ученые создали отечественную школу в ботанике, они сохранили и приумножили живую коллекцию сада. Они также написали фундаментальные труды по природе Абхазии, геоботанике и растениеводству, на основе которых воспитана большая плеяда ученых-ботаников, проложивших пути субтропического растениеводства и интродукции уникальной флоры.

До начала грузино-абхазской войны в Ботаническом саду было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара.

"Следует особо выделить большую работу Сухумского Ботанического сада Института ботаники АНА в области развития и укрепления международных связей, столь важных и необходимых для признания Республики Абхазия в современном мире", — подчеркнул Роман Дбар.

В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другая растительность. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии Наук Абхазии.

Сухумский Ботанический сад расположен на территории пяти гектаров, сегодня там произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

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