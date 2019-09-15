"Республика Абхазия" отмечает день рождения: периодическому изданию исполнилось 28 лет

Первый номер "Республики Абхазии" вышел 15 сентября 1991 года. В 28 -ю годовщину со дня выхода газеты Sputnik Абхазия предлагает вспомнить о том, как появилось издание, какие цели ставили перед собой основатели газеты.

Название газете "Республика Абхазия" дал председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. На вопрос о названии: "Не рано ли? ", он ответил: "Пусть привыкают".

Sputnik, Рада Ажиба

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Впервые газета "Республика Абхазия" вышла 15 сентября 1991 года по указанию председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. В первые годы своего существования газета стала главным публицистическим средством борьбы с грузинским национализмом.

По названию газеты мнения разделились, вспоминает первый редактор газеты Виталий Чамагуа. Коллеги хотели назвать ее просто "Республикой", но председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба настоял на названии "Республика Абхазия".

"Наша газета была создана в период великого исторического разлома, крушения СССР. Выпав из состава великой державы, наш народ оказался один на один с "малой империей", исповедавшей доктрину агрессивного национализма по отношению к соседним народам. Название газеты "Республика Абхазия" было дано председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба. На вопрос о названии: "Не рано ли? ", он ответил: "Пусть привыкают". Действительно, в тот период в Абхазии словосочетание "Республика Абхазия" имело место только в виде логотипа нашей газеты. А выходить она стала с середины сентября 1991 года", — воспоминает первый редактор.

При запуске издатели столкнулись и с первыми препятствиями.

Отразить огонь

"Некоторые полиграфисты заартачились: мы не будем выпускать газету с редактором-абхазом. Понятно было, с чьего голоса "поют" рабочие. И все равно обидно в своем "отчем доме" выслушивать такое. Проблему все-таки решили. Нашлись полиграфисты", – сказал Чамагуа.

Чамагуа считает тот период для Абхазии самым тяжелым.

"Тяжело было Абхазии, тяжело и газете. Определив с самого начала своим наименованием название независимого государства – Республика Абхазия, которой еще предстояло отстоять себя, газета в немалой мере вызвала огонь на себя и выдержала натиск сил грузинской шовинистической окраски. Но нам удавалось держаться на высоте", — считает Чамагуа.

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Газета была органом Парламента Абхазии, рассказал Чамагуа, и всецело поддерживала политику "здоровой" части депутатов.

"Лидеры грузинской фракции не раз требовали от руководства газеты публикации своих воззваний, имевших явно конфронтационный характер, разжигавших национальную рознь. Но такие материалы не попадали на страницы газеты", — добавил он.

Новости с фронта

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов редакции газеты пришлось перебазироваться в Гудауту.

"Когда началась война, газета стала выходить на базе гудаутской типографии. Сначала она выходила на двух полосах уменьшенного формата раз в неделю, затем увеличила свой объем до четырех полос, стала выходить дважды в неделю. На фронт медсестрой ушла Зинаида Кове, работавшая со мной в типографии. Я, Заира Цвижба, Виталий Шария, Владимир Цвижба, Виталий Чамагуа продолжали выпускать газету. И делали все, чтобы "Республика Абхазия" доходила до читателей и бойцов на линии фронта", — поделилась воспоминаниями полиграфист Феруза Капба.

Самое большое количество экземпляров газеты "Республика Абхазия" высылали на Гумистинский и Восточные фронты. Редакция работала, а газету раздавали бесплатно.

"Редакция газеты старалась охватить все самое основное. Я не раз ездила на линию фронта, брала интервью у наших бойцов, добровольцев. Ездила на позиции, на Северный Кавказ, летала в осажденный врагом высокогорный Ткурачал. Публиковали материалы разные — информацию с фронтов и из Минообороны, списки погибших. Это было нелегко, а газета выходила, несмотря ни на что", — рассказала корреспондент Заира Цвижба.

По словам Цвижба, всего за военный период вышло 75 номеров газеты.

Мирная Абхазия

После войны "Республика Абхазия" вновь начала выходить в Сухуме.

"Начинали после войны практически с нуля. Ни помещения, ни материальной базы у редакции не было. В первые послевоенные месяцы она не доходила до всех сухумчан. Лишившись современного оборудования в результате пожара во время войны, типография не в силах была выпускать газету массовым тиражом", — сказал Чамагуа.

До войны, во время войны и после нее "Республика Абхазия" заслужила большой авторитет у населения Абхазии, считает и.о. главного редактора Юрий Кураскуа.

"Газета "Республика Абхазия" является доминирующей среди аналогичных источников информации. Газета широко освещает весь общественно-политический спектр жизни Абхазии. Хотя "Республика Абхазия" выходит на русском языке, это чисто национальная газета, где всесторонне отражена жизнь абхазского народа.

Газета, как тогда, так и сегодня, поднимает вопросы, волнующие общество, борется с негативными проявлениями, имеющимися в республике", — уверен Кураскуа.

По его мнению, газетное дело не терпит серости, однотонности и запаздывания.

"Периодическая печать должна идти впереди всех. Газета, которая отстает от событий — погибла. Редактор должен быть всесторонне информирован, знать, что идет за событием, к чему оно ведет", — подчеркнул Кураскуа.

С первого дня в редакции газеты "Республика Абхазия" работали журналисты Лилиана Яковлева, Юрий Кураскуа, Александр Авидзба, Кристиан Бжания, Лейла Пачулия, Георгий Гулия, Раиса Погорелая, Заира Цвижба.

Сегодня газета "Республика Абхазия" — единственная в республике, которая выходит три раза в неделю. Несмотря на трудное послевоенное время в редакции газеты произошли большие изменения к лучшему. Клацающие печатные машинки и линотипы, ставшие уже привычными для журналистов, уступили место бесшумным клавиатурам компьютеров. Изменилось лицо газеты: она стала современнее.

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