Природный архив из Абхазии: новоафонский сталагмит расскажет о климате будущего

Натечное минеральное образование может дать ответ на вопрос, каким был климат сотни тысяч лет назад и может помочь в построении глобальных циркуляционных моделей прогнозирования будущего климата планеты.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Зачем исследовать сталагмиты?

Как объяснил приват-доцент Института геологии Инсбруксого университета (Австрия) Юрий Дублянский, сталагмиты в пещерах – очень ценный архив информации по древнему климату земли. Они растут из воды, которая просачивается через почву, и, соответственно, в процессе роста, год за годом, они записывают информацию о воде, которая попадала на поверхность, а также о климате и почве.

"То есть мы узнаем, какая была растительность – богатая или бедная, и как она менялась. Информация записывается в изотопах кальцита, который состоит из кислорода и углерода. Ученые уже достаточно давно научились расшифровывать эти записи", – отметил Дублянский.

Важное свойство сталагмитов заключается в том, что они могут быть точно датированы с помощью радиометрического метода изучения. Это дает возможность привязать климатическую запись ко времени.



Ученые не любопытства ради исследуют сталагмиты. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено процессом изменения климата на земле, так как это может повлечь серьезные экономические и политические последствия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Директор Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбар

"Современная цивилизация очень хрупка. Любые изменения климата влекут за собой колоссальные экономические потери, возможно, даже политические последствия, войны и переселение народов. Эксплуатация значительных территории на планете, сопровождающаяся миграцией населения, отсутствием воды, регулярными паводками, наводнениями, может создавать серьезные проблемы и нести огромные экономические потери. И возникает вопрос, что это? Это носит временный характер или это развивающийся процесс, который приведет к глобальным катастрофам еще большего масштаба?", – сказал Дбар.

Благодаря информации о том, каким был климат сотни тысяч лет назад, ученые могут правильно спрогнозировать будущий климат на планете, который в основном "предсказывается" при помощи сложных циркуляционных моделей.

"Это такой рабочий инструмент у климатологов. Сегодня существует около десятка таких моделей, – подчеркнул Дублянский. – Но, если мы берем десять разных моделей, то получаем десять разных вариантов. Возникает проблема, как узнать, что та или иная модель наиболее адекватно отражает ситуацию?".

В изучении и оценке глобальных циркуляционных моделей прогнозирования будущего климата планеты ученым помогают именно сталагмиты – архивы прошлого климата на земле.

"Есть такой прием: модель запускается в прошлое, о котором у нас есть информация о климате, полученная из природных архивов. И сравниваются результаты. Если модель "предсказывает" прошлое, значит, она хорошо работает, в нее включены все или большинство наиболее важных, контролирующих процессов. Если она не предсказывает прошлое, то мы не можем верить ей в предсказании будущего", – пояснил ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сталагмиты есть далеко не в каждой пещере и далеко не в каждой пещере их берут для подобных исследований

Почему именно абхазский сталагмит?

По словам директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбар, процесс формирования пещер в Абхазии пока еще не изучался. И международная карстология интересуется Абхазией, потому что здесь есть все виды карстовых пещер, которые встречаются в мире.

К тому же в Новоафонской пещере есть сталагмиты, которые по внешним параметрам подходят для изотопного анализа.

"Новоафонскую пещеру выбрали, прежде всего, потому, что там есть сталагмиты. Сталагмиты есть далеко не в каждой пещере и далеко не в каждой пещере их берут для таких исследований. Есть определенные требования к сталагмитам. Во-первых, они должны быть определенной геометрической формы. Во-вторых, расстояние между потолком пещеры и сталагмитом должно быть не очень большое, потому что в то время пока капля от потолка летит к сталагмиту, может нарушиться ее изотопный состав", – объяснил Юрий Дублянский.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сталагмит планируют отправить в Сианьский институт по изучению глобальных процессов

Что дало исследование?

В Инсбрукском институте уже провели предварительные работы со сталагмитом. Материал отсканировали, сделали предварительный изотопный анализ, сейчас сталагмит планируют отправить в Сианьский институт по изучению глобальных процессов.

"На этой неделе сталагмит отправится в лабораторию в Китай на датирование. Результаты датирования мы ожидаем к концу года. Тогда уже мы будем знать дальше мы сможем работать с этими сталагмитами или нет", – рассказал Дублянский.

По словам Романа Дбар, изотопный анализ натечного образования уже дал важный результат для абхазских ученых.

"Стало известно, что в определенный период формирования Новоафонская пещера была заполнена горячим сероводородом, и в ней происходил процесс так называемого сернокислотного спелеогенеза. То есть пещера формировалась не только холодными водами, которые характерны для карстовых пещер. Это на самом деле серьезное открытие", – отметил Роман Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сталагмит из Новоафонской пещеры

Изучение сталагмита из Новоафонской пещеры завершится в начале 2020 года. После чего в ведущих мировых научных изданиях выйдет серия статей об этом исследовании.

"Абхазский материал станет актуальным материалом, дающим ответы на злободневные глобальные вопросы по изменению климата. Это представит Абхазию, как страну, которая находится на передовых позициях и корреспондирует с известными научными центрами в мире", – добавил Дбар.

В 2019 году образцы сталагмита также были взяты из Отапской пещеры для их последующего исследования в Сианьском институте по изучению глобальных процессов.

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