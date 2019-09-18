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Два года в бегах: разыскиваемого россиянина задержали на Псоу

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Федеральная служба исполнения наказания инициировала федеральный розыск данного гражданина еще в 2017 году.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Скрывавшегося от уголовного преследования мужчину задержали на границе по реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что 30-летнего молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств, выявили на линии паспортного контроля в МАПП "Адлер".

"В ходе проверки сотрудники Пограничного управления установили, что данный гражданин является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией Свердловской области в декабре 2017 года", - сказано в сообщении.

Тогда мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов. Лишь спустя два года гражданина удалось задержать при переходе российско-абхазской границы.

Мужчина передан инициаторам розыска.

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Теги:
КПП "Псоу", Абхазия, Россия, Пограничное управление ФСБ РФ


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