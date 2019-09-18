Ученый и бесстрашный воин: вспоминая Адгура Инал-Ипа

18 сентября 1993 года в ходе наступления Абхазской армии при освобождении Сухума погибли 23 человека, среди них награжденный посмертно орденом Леона Адгур Инал-Ипа.

Адгур Инал-Ипа начал свой боевой путь в первые дни Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском фронте, в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Кандидат наук в рядах защитников

Вступив в ряды защитников родины, Адгур Инал-Ипа (сын выдающегося абхазского историка Шалвы Инал-Ипа – ред.) стал выполнять задачи, связанные с созданием укрепленных сооружений, противотанковых рвов в районе холма Кутышха, совершать вылазки.

В октябре 1992 года по инициативе Мушни Хварцкия с группой товарищей Адгур Инал-Ипа приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника.

"С одной стороны, Адгур был человеком мира, но он однозначно был абхазом и смотрел на весь мир именно через призму своей национальной идентичности ", - говорит друг Инал-Ипа, ветеран войны Ахра Бжания.

28 ноября 1992 года приказом министра обороны была официально сформирована группа для создания минилодки-торпеды, руководителем группы становится кандидат технических наук Адгур Инал-Ипа.

"Фактически, нужно было создать дрон, управляемый дистанционно, мне кажется, что и сейчас это непростая задача. Адгур работал над этим проектом с несколькими другими ребятами, и они довели это дело до конца", - рассказал Бжания.

Используя свои связи в Институте космических исследований, Адгуру полулегально удалось достать в Москве оборудование и электронику для создания экспериментального экземпляра.

"Первые ходовые испытания в Гудауте прошли успешно. Однако во время одного из последующих испытаний в условиях штормовой погоды изделие потеряло управление и затонуло, не дотянув нескольких метров до причала. Тем не менее наработанный опыт, знания и энергия руководителя позволили группе уже в Пицунде на базе ВМФ "Касатка" в течение короткого времени создать и испытать образцы радиоуправляемых минилодок-торпед, способных поражать надводные цели в радиусе пяти-шести километров", - говорится в тексте наградного листа Адгура Инал-Ипа.

Яркий образ

Ахра Бжания познакомился с Адгуром Инал-Ипа в конце 80-х годов, после у них появились и родственные связи.

"Затем сестра Адгура Арда и мой брат Батал поженились, и мы стали общаться уже на родственном уровне. Потом был период, когда Адгур заканчивал аспирантуру в Институте космических исследований в Москве, и мы с ним ежедневно общались, обсуждали музыку, политику, шахматы и все на свете", - говорит Бжания.

В памяти Ахры Бжания образ Адгура Инал-Ипа остался очень ярким и запоминающимся.

"Я не много знаю таких образов, это Владислав Ардзинба, Мушни Хварцкия. Трудно объяснить, с чем это связано, может быть, это моральная сила и чистота. Нам всем приходится в себе что-то нехорошее подавлять. Но мне кажется, что есть такие люди, которым вообще этого делать не надо, они такие изначально нравственные", - рассказывает Бжания.

Адгур Инал-Ипа принимал участие в запуске спутника на один из двух спутников Марса – Фобос.

"Это фантастическое событие даже по нашим временам, и, конечно, большая гордость, что ученый из Абхазии принимал в этом участие. Адгур принимал участие в разработке зонда, это самая сложная финальная задача этой миссии. Она сорвалась, потому что система ориентации самой ракеты не довела зонд до места назначения. Но тем не менее это говорит о том, какого уровня был Адгур", - сказал Бжания.

Несмотря на то, что Адгур Инал-Ипа был ученым, его нельзя было назвать "ботаником", который сидел только за книжками и ничем больше не интересовался, заметил Бжания.

"Он великолепно разбирался в литературе, музыке, кино. Мы с ним много обсуждали современную музыку, чем она отличается от классики. Он сам прекрасно музицировал, это был человек который не теоретически знал, а был носителем этой культуры, он прекрасно играл на фортепиано", - сказал он.

В последние дни сентябрьского перемирия Адгур по заданию разведки в качестве наблюдателя должен был попасть в Сухум и переправить на абхазскую сторону дискеты с нужной информацией и программами.

В это время начались боевые действия, и он присоединился к одному из подразделений 2-й бригады. Дойдя с боями до села Яштуха, Адгур Инал-Ипа погиб 18 сентября 1993 года.

"Адгуру казалось, что он что-то недодает, мне кажется, что эта мысль съедала его, он хотел быть в самой гуще. Ему казалось, что сопровождение кораблей и патрулирование побережья – этого мало, что надо сделать еще больше", - говорит Ахра Бжания.

Именно эта мысль заставила его пойти в наступление с пехотинцами, в результате чего Адгур погиб, сказал Бжания.

Поэт и ученый Владимир Зантария отмечает, что Адгур Инал-Ипа был человеком высоких моральных качеств, был настоящим интеллигентом.

Зантария убежден, что если бы Адгур Инал-Ипа уцелел на войне, то подобно тому, как Алеко Гварамия стал всемирно известным математиком, он был бы физиком с мировым именем.

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