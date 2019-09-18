Верховный суд отказал в отводе судей, рассматривающих иск Квициниа к ЦИК

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Верховный суд вынес определение об отказе в отводе судей, рассматривающих иск бывшего кандидата Алхаса Квициниа к Центризбиркому республики, сообщается на сайте суда.

"Определением заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Омара Берулава отказано в удовлетворении заявления представителя истца Алхаса Квициниа – Гарегина Митниа – об отводе всему составу суда (Генри Гамисония, Раули Пачулия, Оксана Пилия), рассматривающему административное исковое заявление кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Накануне в ходе заседания в Верховном суде адвокат Алхаса Квициниа требовал отвода всего состава суда, так как по мнению стороны истца, состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями".

"Основаниями для отвода представитель истца привел нарушение норм процессуального законодательства, а именно статей 25, 36, 37 и 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, которые предусматривают порядок формирования и замену состава суда, а также неоднократный отказ в удовлетворении мер предварительной защиты – приостановления действия оспариваемого решения ЦИК Республики Абхазия", - пояснили в суде.

Судебное разбирательство по исковому заявлению Квициниа назначено на 19 сентября в 11:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов. Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как по его мнению победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он обратился в Верховный суд.

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