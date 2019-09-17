Заседание суда по иску Квициниа к ЦИК перенесено

СУХУМ, 17 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Верховный суд Абхазии перенес заседание по иску Алхаса Квициниа, передает корреспондент Sputnik.

Сам истец на слушание не явился, его интересы представляла адвокат Инга Габилая. Габилая потребовала отвода всего состава суда, заявив, что состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями".

"Председателем Верховного суда вместо судьи Анри Барциц (Анри Барциц заявил о самоотводе, объяснив это тем, что он находится в родстве с кандидатом в президенты Алхасом Квициниа, а также с кандидатом в вице-президенты Асланом Барциц - ред.) была включена в состав судебной коллегии Диана Пилия. Считаем, что рассматривающий административное дело состав суда сформирован с нарушением. Председатель суда может менять состав только в случае отвода всему составу суда, рассматривающего дело. В данном случае самоотвод судьи Анри Барциц 11 сентября был разрешен председателем Верховного суда Мананой Делба, что противоречит положению кодекса Республики Абхазия по административному судопроизводству", - сказала Габилая.

Адвокат отметила, что в резолюцию председателя Верховного суда об отводе одного из судей, можно интерпретировать двояко.

"А именно, что состав коллегии сформирован из четырех судей, что невозможно, либо председатель Верховного суда самостоятельно рассмотрела вопрос об отводе судьи. Следовательно полагаем, что при любой интерпретации решения председателя Верховного суда незаконно. Заявляем отвод всему составу суда", - добавила Габилая.

Суд в свою очередь не усмотрел нарушений в формировании состава, сославшись на то, что самоотвод был до начала рассмотрения дела. Представитель Рауля Хаджимба Валерий Агрба согласился с судьями в том, что заявление не обосновано.

Судьи, рассматривающие дело, заявили, что вопрос отвода состава суда может решить только председатель Верховного суда Манана Делба, на сегодня суд завершил работу, вопрос об отводе состава суда должен быть рассмотрен в течение суток.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он обратился в Верховный суд. Квициниа также просил суд о применении мер предварительной защиты иска - приостановления решения ЦИК об итогах выборов, в этом ему было отказано.

13 сентября Верховный суд провел предварительное слушание по иску бывшего кандидата к ЦИК, на нем также было заявлено ходатайство о приостановке решения ЦИК о результатах выборов, прошение вновь было отклонено.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. Дело в том, что 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре.

Решение определять победителя простым числом голосов было принято ЦИК после совещания с представителями обоих кандидатов - Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

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