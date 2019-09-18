МВД Абхазии назвало причину 90% ДТП в республике с начала года

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. За восемь месяцев текущего года в Абхазии 15 тысяч 430 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима, сообщает МВД республики.

Согласно статистике, причиной порядка 90% совершенных ДТП является превышение скорости.

Для борьбы с нарушениями на центральной трассе Абхазии Псоу - Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, отметили в МВД.

"Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков проводится на участках трассы Псоу - Ингур в поселке Гулрыпш, в поселке Бзыбь Гагрского района, в Гудаутском районе на выезде с моста через реку Гудоу и на 74-м километре трассы в поселке Приморское", - говорится в сообщении.

Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги.

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