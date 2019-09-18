20:15 18 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR71.24
Поиск

МВД Абхазии назвало причину 90% ДТП в республике с начала года

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
99211

На аварийно-опасных участках дороги в рамках проекта "Безопасный город" появятся дополнительные камеры видеонаблюдения.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. За восемь месяцев текущего года в Абхазии 15 тысяч 430 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима, сообщает МВД республики.

Водитель
CC0
Какой ты водитель? Пройди тест по ПДД

Согласно статистике, причиной порядка 90% совершенных ДТП является превышение скорости.

Для борьбы с нарушениями на центральной трассе Абхазии Псоу - Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, отметили в МВД.

"Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков проводится на участках трассы Псоу - Ингур в поселке Гулрыпш, в поселке Бзыбь Гагрского района, в Гудаутском районе на выезде с моста через реку Гудоу и на 74-м километре трассы в поселке Приморское", - говорится в сообщении.

Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги.

 

Читайте также:

Теги:
Абхазия, видеокамеры, ГАИ, ПДД


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выбраны из миллиона: лучшие фотографии конкурса EyeEm Awards 2019
Новый мировой рекорд: 54 часа в водах Ла-Манша
Победить рак и пойти на рекорд: американка переплыла Ла-Манш четыре раза подряд
Как защитить себя от простуды
Будь здоров: как защитить себя осенью от простуды
Соцсети
Sputnikabkhazia