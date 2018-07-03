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Дорожный знак STOP контроль

Почти не тормозили: как изменилась ГАИ Абхазии за четверть века

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Ежегодно 3 июля в Абхазии отмечают профессиональный праздник сотрудники Госавтоинспекции Абхазии.

Бывший начальник ГАИ республики рассказал Sputnik о том, как обеспечивался порядок после Отечественной войны народа Абхазии, с какими проблемами сталкивались инспекторы и чего сегодня не хватает автоинспекции.

Sputnik

Владимир Авидзба возглавил ГАИ сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Организовать работу одного из главных правоохранительных органов страны, по его признанию, было непросто. В первую очередь, сложности возникали с кадрами – люди не шли.

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"После войны в ГАИ работников было очень мало. Люди не хотели работать в этой структуре. С большим трудом собрал ребят, но они не были большими специалистами. Но я им говорил, что мы победили в войну, а дальше нужно как-то обеспечивать правопорядок. И мы понемногу наладили работу. Главным принципом у нас было не гневаться, потому что это было для всех опасно, почти все тогдашние работники были участниками войны", – вспоминает Владимир Авидзба.

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Техническое оснащение инспекторов было слабым, служебные машины можно было пересчитать по пальцам.

"По правде говоря, работать было сложно, но и не работать не могли", – признается бывший начальник ГАИ Абхазии.

Другие реалии

После войны на дорогах Абхазии были совершенно другие реалии. Если сегодня машину тормозят и делают предупреждение за не пристегнутый ремень безопасности, то тогда такое замечание могло вызвать у нарушителя искренний смех. Останавливали только за очень значительные нарушения.

"Если человек сильно не нарушил, то в основном не останавливали. Но и стоит сказать, что тогда все ездили на старых и отслуживших срок машинах, которые особо не разгонялись. Поэтому люди не могли ездить на большой скорости. Сейчас же все по-другому. Люди покупают дорогие автомобили, которые разгоняются до 200 километров в час. Сейчас за руль садятся даже неопытные водители. А раньше люди были более совестливые и, если человек особо не мог водить машину, то за руль редко садился", – вспоминает Авидзба.

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Сегодня, по его мнению, вычислить нарушение и оштрафовать водителя стало намного проще. Есть и комплексы автофиксации, о которых и не мечтали два десятка лет назад.

"Сегодня есть современная техника, которая вычисляет нарушения на дорогах. Все это, конечно, упрощает работу. Но сравнивать то время и сегодняшнее время нельзя. Тогда были одни реалии, сейчас же другие", – считает бывший начальник автоинспекции.

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Авидзба убежден, порядок на дорогах Абхазии не обеспечить только силами ГАИ.

"Водитель может спокойно проехать пост ничего не нарушив, но стоит ему только проехать мимо милиционера, как он сразу же разгоняется. Водитель тоже должен проявлять уважение к инспектору, к пассажиру и к другим водителям. Но сегодня мало, кто это осознает. Водители сегодня мало думают о собственной безопасности и безопасности того, кто сидит в соседнем кресле", – сетует Владимир Авидзба.

3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров СССР была создана Государственная автомобильная инспекция. В Абхазии в этот день отмечают профессиональный праздник работников республиканской ГАИ.

Теги:
ГАИ, Абхазия



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