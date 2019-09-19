Рифмы в РУСДРАМе: литературный вечер прошел в театре имени Искандера

Сария Кварацхелия, Sputnik

Литературный вечер в РУСДРАМе прошел в среду 18 сентября в рамках ежегодного абхазо-адыгского литературного фестиваля "Рифмы на Рице". В этом году фестиваль посвящен творчеству Фазиля Искандера и проходит как на озере Рица, так и в Сухуме.

Вечер в театре, который носит имя Искандера, открылся стихами и отрывками из произведений великого писателя. Кто-то из зрителей перед началом даже пошутил, перефразировав название фестиваля "Рифмы на Рице" на "Рифмы в РУСДРАМе".

"Нынешний фестиваль посвящен человеку планетарного масштаба, Искандеру. Мы всегда ощущаем его мощную ауру. Он нас ведет по жизни. Мне очень нравится, что его мысли звучат без нотации и моральных выводов. Выводы мы делаем сами", – пояснила один из авторов проекта Зарина Канукова.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Зарина Канукова

Литературный вечер, как и все творческие встречи в РУСДРАМе, проходил в арт-фойе театра. Формат, как заметили гости, самый подходящий для подобных мероприятий, он позволяет создать необходимую уютную камерную обстановку.

В литературном вечере в РУСДРАМе участвовали актеры из Кабардино-Балкарии Олег Гусейнов и Джамал Теунов, а также актеры сухумского РУСДРАМа Джамбул Жордания, Милана Ломия и Эмиль Петров.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Милана Ломия

Участие в фестивале Олега Гусейнова и Джамала Теунова, как отметила директор фестиваля Любовь Сосналиева, не случайно. Их судьбы переплетены с Абхазией.

"Олег Гусейнов - доброволец. Когда началась война, он приехал в Абхазию. Он уже вправе считать себя не только кабардинцем, но и абхазом. Второй актер, который будет представлять Кабардино-Балкарию, – Джамал Теунов. Удивительнейшим образом все, кто был причастен к войне, их родственники тянутся в Абхазию. Джамал является родным племянником добровольца из Кабарды, который пропал без вести в Абхазии. Таким образом, страшная война свела наши народы", – подчеркнула Сосналивева.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Любовь Сосналиева

Искандер для всех

Впервые в РУСДРАМе Искандер зазвучал на адыгском. Олег Гусейнов прочитал стихотворение "Кувшины". Особо оценили зрители абхазскую легенду о Ленине из произведения "Сандро из Чегема".

"Фестиваль проходит уже во второй раз. И мне очень приятно во второй раз посещать его. Очень приятно, что в этом году фестиваль посвящен Фазилю Абдуловичу. Он для нас, абхазов, большой человек, творчески сильный, в его произведениях каждый читатель может найти себя. Читая его, каждый может извлечь урок. Для меня есть строки, которые мне помогают. Понравилась легенда о Ленине, приятно было вспомнить давно прочитанные строки. Зарине Кануковой отдельное спасибо за то, что дала возможность снова соприкоснуться с творчеством Искандера", – отметила зрительница Альбина Анкваб.

© Sputnik / Сария Кварацхелия В арт-фойе Русского театра драмы имени Искандера в рамках фестиваля "Рифмы на Рице"

Фестиваль "Рифмы на Рице" проходит при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии по инициативе вдовы героя Абхазии, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева Любови Сосналиевой и писателя, журналиста, общественного деятеля из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой.

Цель проекта "Рифмы на Рице" – сохранение языка и культуры абхазского и адыгского народов и укрепление взаимодействия литераторов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

Читайте также: