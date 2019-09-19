Суд по иску Квициниа к ЦИК: что известно на данный момент

19 сентября в Верховном суде рассматривается слушание по иску Алхаса Квициниа, который оспаривает решение ЦИК по итогам выборов президента Абхазии. Ранее сторона истца ходатайствовала об отводе всего судейского состава, рассматривающего дело. Но в этом ей было отказано, и слушание продолжилось в прежнем составе.

Сария Кварацхелия, Sputnik



В суд, как и в прошлый раз, не явился истец Алхас Квициниа. А вот свидетель Тамаз Гогия, по ходатайству адвоката Инги Габилая, был переведен из свидетелей в ответчики.

На слушание пришла и уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл, которая попросила привлечь ее к процессу. Омбудсмен мотивировала свое решение тем, что она "защищает права тысяч граждан", чьи голоса не были учтены ЦИК при подведении итогов выборов.

"До того, пока не было принято итогового решения, как такового нарушения не было. Но как только ЦИК подвел итоги, я поняла, что статья 19 ("О выборах президента" - прим.) была нарушена. Я направила заключение в ЦИК, где отметила, что нарушено избирательное право тысяч граждан, которые проголосовали против всех, и их голоса не были учтены и не были отражены в итогах голосования. Поэтому нельзя сказать, что я не отреагировала. Более того, я считаю, что это заключение, которое было отправлено на имя ЦИК, оно может серьезно повлиять на то, чтобы все-таки суд принял объективное решение и признал, что была нарушена статья закона "О выборах", - прокомментировала корреспонденту Sputnik Асида Шакрыл.

Сама Асида Шакрыл не указала свой статус в деле и интересы какой из сторон она представляла бы. Этот вопрос она оставила на усмотрение суда.

Обращение Асиды Шакрыл вызвало дискуссию. Сторона истца поддержала такое решение, Валерий Агрба, представитель заинтересованного лица, Рауля Хаджимба, отметил, что не против участия омбудсмена. Но представитель ответчика Дмитрий Шамба и прокурор Елена Читанава усмотрели в участии омбудсмена нарушение со стороны самого же уполномоченного по правам человека.

"Защита прав граждан осуществляется по форме, установленной законом для уполномоченного по правам человека. Законодатель установил и отрегулировал вопрос участия омбудсмена в судебном процессе для защиты неопределенного круга лиц. Хочу обратить внимание на статью об уполномоченном по правам человека, где говорится, что омбудсмен обязан направить органам государственной власти заключение, в котором говорится о нарушении прав человека. В ней должна быть рекомендация о восстановлении нарушенных прав. В случае, если орган госвласти в течение десяти дней не ответил уполномоченному по правам человека, то омбудсмен вправе обратиться в суд", - напомнил Шамба.

Однако, по его словам, уполномоченный по правам человека обратилась в ЦИК не 12 сентября, как это говорится в обращении в суд, а 16 сентября и, не дождавшись ответа, обратилась в суд. Письмо носило формальный характер, заключил представитель ЦИК.

Судья Генри Гамисония повторно спросил Асиду Шакрыл, в качестве кого она хочет выступить в процессе и чьи интересы она будет представлять, но омбудсмен не дала однозначного ответа. После чего суд, совещаясь на месте, отказал уполномоченному по правам человека в ее участии в процессе.

Сторона истца ходатайствовала о приостановлении действия решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии.

"Срок вступления в должность президента Абхазии составляет 30 дней. Срок рассмотрения данного административного процесса составляет десять дней. Но существует еще право на кассационное обжалование до вступления решения суда в законную силу и срок рассмотрения касcационной жалобы на решение, не вступившее в законную силу, составляет порядка двух месяцев. Таким образом, административный спор может затянуться на срок, превышающий 30 дней. Вступление в должность президента может стать необратимым препятствием для исполнения решения по настоящему административному делу и фактически предрешает его исход", - заявил адвокат Гарегин Митин, представляющий сторону истца.

Он также отметил, что отказ в ходатайстве ставит под вопрос легитимность вступления в должность президента Абхазии, "что отрицательно отразится на международном авторитете Абхазии".

Дмитрий Шамба ответил, что использовать авторитет Абхазии - политический аргумент, а не юридический.

"И если представитель предлагает говорить о политических аргументах, то лидеры стран, которые признают независимость Абхазии, уже поздравили избранного президента, поэтому давайте не будем политическими аспектами аргументировать свои ходатайства", - отметил Шамба.

Суд объявил перерыв на 40 минут.

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