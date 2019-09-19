Рауль Хаджимба рассказал об итогах переговоров с Алхасом Квициниа

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам, собравшимся у Администрации президента в четверг 19 сентября.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о том, что лидеру оппозиционной партии "Амцахара" Алхасу Квициниа была предложена должность вице-премьера в новом правительстве.

Квициниа отказался от должности вице-премьера, но предложил на место премьер-министра назначить оппозиционера Аслана Бжания, на что получил отказ, сказал глава государства, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у здания Администрации президента в четверг 19 сентября.

"Еще вчера Алхас Квициниа сделал заявление, в котором он сказал о том, что касается нашей встречи, и вроде раскрыл тайну нашего разговора. Ему действительно было предложено быть вице-премьером, чтобы объединить наше общество", - подчеркнул президент.

По его словам, встреча прошла по инициативе представителей фамилии Квициниа.

"Победитель президентских выборов назван, и хватит манипулировать общественным мнением", - добавил Хаджимба.

Президент коротко прокомментировал предложение экс-президента Александра Анкваб, который призвал Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа принять участие в новых выборах в одной команде.

"Для нас это не новость", - сказал Хаджимба.

Он также выразил надежду, что итоги судебного разбирательства станут известны "сегодня или уже завтра". При этом Хаджимба выразил надежду на то, что решение Верховного суда будет полезным для республики.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился в Верховный суд.

19 сентября в Верховном суде рассматривается слушание по иску Алхаса Квициниа, который оспаривает решение ЦИК по итогам выборов президента Абхазии. Ранее сторона истца ходатайствовала об отводе всего судейского состава, рассматривающего дело. Но в этом ей было отказано, и слушание продолжилось в прежнем составе.

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