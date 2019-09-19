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Долги из СССР: новые списки вкладчиков для выплат компенсаций одобрили в Кабмине Абхазии

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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В общей сложности в списки вошли 245 человек, общая сумма выплат составляет более трех миллионов рублей.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Комиссия при Кабмине Абхазии утвердила очередные списки граждан для выплат компенсаций по советским вкладам, сообщается на сайте Кабмина.

В первый список вошли 97 человек, которые  прошли регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.

© Sputnik / Виталий Аньков
Выплаты из прошлого: как в Абхазии возвращают советские вклады

Общая сумма выплат по этому списку 1 миллион 99 тысяч рублей.

Также был одобрен к выплатам список вкладчиков, прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.

В этом списке 148 человек, сумма выплат – 1 миллион 161 тысяча рублей.

Средства поступают на счет граждан с текущей недели, отметили в Кабмине.

С 2011 года по 2018 год из республиканского бюджета компенсационные выплаты получили до 12 тысяч человек на сумму около 170 миллионов рублей.

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Теги:
Сбербанк Абхазии, вклады


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