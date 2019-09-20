Адвокаты Квициниа обжалуют решение Верховного суда по иску к ЦИК

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Сторона защиты подаст жалобу на решение Верховного суда Абхазии, отказавшегося удовлетворить иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

О том, что решение суда будет обжаловано, заявила адвокат стороны истца Инга Габилая.

"Данное решение для нас было ожидаемо. С самого начала состав суда был сформирован с нарушениями. Мы однозначно данное решение обжалуем. Такой судебный акт не имеет права на существование. Мы имеем право на обжалование в течение 20 дней, чем мы и воспользуемся в кассационном порядке, и в течение двух месяцев данная жалоба должна быть рассмотрена судебной коллегией Верховного суда. Это не высшая инстанция. Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, мы будем обращаться в Президиум Верховного суда и будем обжаловать в порядке надзора", – сказала Инга Габилая.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он обратился в Верховный суд.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. Дело в том, что 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре.

Решение определять победителя простым числом голосов было принято ЦИК после совещания с представителями обоих кандидатов - Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Читайте также: