Оппозиция Абхазии обсудит дальнейшие действия на собрании в ближайшее время

Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах голосования на выборов главы государства.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Скорее всего, оппозиция проведет большое собрание в ближайшее время, где обсудит дальнейшие действия, сказал бывший кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа в беседе со своими сторонниками после оглашения решения Верховного суда по его иску к ЦИК.

"Мы не заканчиваем свою работу, оппозиционную деятельность. Мы сгруппируемся, поговорим с другими политиками, общественными деятелями. Скорее всего, мы скоро проведем большое собрание, где будем говорить о дальнейших наших планах и действиях", - сказал Квициниа.

Что касается решения Верховного суда, который не удовлетворил иск Квициния к ЦИК, бывший кандиадат не исключает, что будет обжаловать его в других судебных инстанциях.

"Мы еще проговорим со своей командой о дальнейших наших планах. На эту минуту пока точно ничего не решили, но, скорее всего, будем обжаловать решение суда", - сказал Квициниа.

Между тем адвокат истца ранее заявила, что решение суда будет обжаловано.

На вопрос, почему Квициниа отказался участвовать в судебном процессе, он ответил, что закон дает ему такое право и его интересы в суде выражали представители.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

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