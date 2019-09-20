Сторонники Хаджимба и Квициниа покинули площадь у Администрации президента и парк "Сказка"

В пятницу 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в иске лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Сторонники избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба и проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициния, которые собрались у здания Администрации президента и у офиса оппозиционной партии "Амцахара" в арке "Сказка", разошлись, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

Кроме того, правоохранители сняли усиленную охрану со здания Верхового суда Абхазии, где в пятницу 20 сентября проходило очередное слушание по иску Квициниа к ЦИК республики.

Ранее Sputnik Абхазия сообщал о том, что Верховный суд Абхазии отказал в иске лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что они обжалуют решение Верховного суда. При этом Алхас Квициниа в беседе со своими сторонниками после оглашения решения Верховного суда по его иску к ЦИК заявил, что оппозиция проведет большое собрание в ближайшее время, где обсудит дальнейшие действия

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".