В ожидании реставрации: дому-музею имени Дмитрия Гулиа исполнилось 45 лет

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Дому-музею имени Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа исполнилось сорок пять лет.

По словам директора дома-музея Светланы Корсая, Гулиа построил это здание своими руками, а после смерти поэта в 1960 году его супруга Елена Бжалава подарила этот дом государству.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом, в котором жила семья Гулиа с 1913 года

Она добавила, что дом-музей Гулиа часто посещают ученики местных школ, там проходят литературные вечера и встречи с молодыми писателями. При всем этом, отметила она, здание нуждается в капитальной реставрации.

"Дом был построен более ста лет назад. На сегодняшний день, он находится, можно сказать, в опасном состоянии и нуждается в реставрации. Частичные ремонтные работы были проведены после войны несколько раз, но музей нуждается в капитальном ремонте", - подчеркнула Корсая.

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом-музей Дмитрия Гулиа © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

Дмитрий Иосифович Гулиа - Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы, просветитель, поэт, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист.

Прошел тяжелый, сложный и интересный жизненный путь, умер 7 апреля 1960 года. Могила Дмитрия Иосифовича Гулиа находится в центре города Сухум. А в доме, где с он жил с 1912 по 1960 годов было решено открыть Дом-музей.

В планах руководства музея включить объект в туристические маршруты Абхазии, но без должной реставрации сделать это невозможно, сказала она.

"У нас нет специального штата экскурсовода, и экскурсии проводим мы все, я в том числе. Все эти люди – научные работники музея, которые работают там уже много лет. Есть те, кто работает здесь со дня основания. В этом году в связи с празднованием юбилея музея, они получили звание "Заслуженного работника культуры", - рассказала Корсая.

Все мероприятия, которые проводятся в музее в 2019 году, посвящены 145-летию со дня рождения Дмитриа Гулиа. В рамках этой программы сотрудники музея приняли участие в "Интермузее" в Москве, где представили свой стенд. По словам Корсая, мероприятие прошло успешно, завязались интересные деловые контакты.

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