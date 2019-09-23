"Земля солнца": что связывало чилийского поэта Пабло Неруда с Абхазией

Чилийский классик бывал в 1957 году в Абхазии, а после в своих мемуарах рассказал, что ему запомнилось и что привлекло его на "земле солнца" - читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik

"Я встретился с величественными Кавказскими горами, где много сосен и диких зверей. Черное море надело к нашему приезду синее платье. Отовсюду доносился сочный запах цветущих апельсиновых деревьев". Так описывал первое знакомство с Абхазией Пабло Неруда в мемуарах "Признаюсь: я жил".

Родившийся в семье железнодорожного рабочего и учительницы, с десяти лет Неруда начал писать стихи в стране, где до него практически не было поэзии. Он работал дипломатом, был сенатором и членом компартии, дружил с Лоркой, его стихами восхищался Кортасар. Во время гражданской войны в Испании помогал республиканцам эмигрировать в Чили. Потом его самого изгнали из страны за негативные высказывания в адрес США. В последние годы жизни компартия выдвинула Пабло Неруду на пост президента Чили, а потом сняла кандидатуру в пользу Сальвадора Альенде. Неруда умер после переворота Пиночета.

Долгое время ходила версия о том, что поэта убили. В 2013 году, чтобы окончательно прояснить это вопрос, его тело эксгумировали, и врачи доказали, что национальный поэт Чили умер от рака.

Пабло Неруду любили в СССР, и было за что. В 1942 году он, работая консулом в Мехико, написал "Песнь защитника Сталинграда" и оклеил этими стихами чуть ли не весь город. В этом стихотворении Неруда негодовал, что США и Великобритания оставили СССР без помощи в самом кровопролитном сражении в истории человечества.

Тысячи гаубиц рвут сердце твое на куски,

Жадной стаей к тебе сползаются скорпионы,

Чтоб ядовито ужалить сердце твое, Сталинград.

Пляшет Нью-Йорк, в раздумье Лондон, а я,

Чертыхаюсь, кричу — сердце устало терпеть,

И ваши сердца устали терпеть, уже мы устали

Жить, дышать в этом мире,

Который своих героев оставил одних умирать.

Вы покинули их? Что же — придут и за вами!

Поэта многое связывало с СССР. Одним из его юношеских псевдонимов было русское имя Сашка Жегулев. Но в Латинской Америке такое имя оказалось сложным для произношения и запоминания, и тогда Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басольто – настоящее имя поэта — взял себе другой псевдоним, краткий и звучный — Пабло Неруда, позаимствовав фамилию у чешского писателя Яна Неруды.

О себе он писал: "я … сын Аполлинера или Петрарки… но и птица Василия Блаженного, живущая среди цветастых куполов…"

В 1953 году поэт получил Сталинскую премию, а спустя четыре года приехал в СССР. Попал Неруда в Абхазию, скорее всего, благодаря Константину Симонову, с которым они дружили. О том визите сохранилась небольшая заметка с фотографией на четвертой полосе "Советской Абхазии" от 19 мая 1957 года. На снимке – Пабло Неруда и Баграт Шинкуба, на тот момент – председатель правления Союза писателей Абхазии. В заметке рассказывается о том, что чилийский поэт побывал в парке на Сухумской горе, ботаническом саду, в краеведческом музее имени Гулиа, в Новом Афоне и на озере Рица.

© Sputnik Владимир Бегунов Статья в газете о визите Пабло Неруды в Сухум

Больше подробностей об этой поездке можно найти в мемуарах Неруды "Признаюсь: я жил".

"Мы – в Сухуми, главном городе Абхазии, маленькой советской республики… У этой земли солнца, хлебов и бескрайних виноградников другое звучание, легкий средиземноморский акцент. У мужчин – особая походка, у женщин – руки и глаза Италии или Греции".

Больше всего поэта заинтересовали обезьяны в сухумском питомнике, которых он подробно описал.

"В просторных клетках сидят обезьяны – наэлектризованные и неподвижные, огромные и крохотные, мохнатые и почти лысые, с задумчивым взглядом или сверкающими глазами. Есть обезьяны молчаливые, есть деспотичные. Есть серые, белые, есть с трехцветным задом. Есть большие обезьяны-отшельники и обезьяны с целым гаремом; эти не подпускают самок к еде, пока сами с торжественным видом не съедят свою порцию… Наше внимание привлекла маленькая обезьянка с двумя детенышами. Один малыш ходит за ней неотлучно, другого она держит на руках с безмерной нежностью. Директор рассказывает, что тот, кого она так балует, – ее приемыш. Она "усыновила" его, когда от родов умерла одна из обезьян. С первого дня ее материнская страсть, ее нежность изливается на приемного сына куда больше, чем на собственного".

В 1971 году, за два года до смерти, поэт получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой: "За поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента".

Его переводили на русский Илья Эренбург и Маргарита Алигер, но сам Неруда считал лучшими переводы Павла Грушко, хотя и не знал русского. Пабло Неруда писал без рифмы длинными волнообразными строками. Эта поэзия очень непривычна для русского читателя, и его стихи, переводя, очень трансформировали, оставляя, лишь образы. Ну, к примеру, как здесь, в самом известном его стихотворении "Осенняя бабочка".

Кружится бабочка на солнце,

вся загораясь временами.

Листа коснется, застывая,

частица пламени живая —

и лист колышет это пламя.

Мне говорили: "Ты не болен.

Все это бред. Тебе приснилось».

Я тоже что-то говорил им.

И лето жатвою сменилось…

Читайте также: