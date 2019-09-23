Путин поручил подписать соглашение по финансированию модернизации армии Абхазии

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.
Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных cил Республики Абхазия", - говорится в документе.
Согласно распоряжению Минобороны РФ поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать cоглашение.
23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Войсковые формирования Абхазии включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего – более двух тысяч человек). Абхазские военнослужащие готовы к решению сложных задач на суше, в небе и на море. Так, авиация способна наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника, а военно-морские силы надежно контролируют территориальные воды республики, и могут обеспечить десантирование в тылу потенциального противника.
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