Фактор сдерживания: Кишмария и Шойгу подписали очередное соглашение

Министры обороны Абхазии и России Мираб Кишмария и Сергей Шойгу 23 августа в Москве подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества двух стран, финансировании Россией расходов на модернизацию абхазских вооруженных сил.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Учитывая сложный комплекс современных угроз безопасности в Черноморском регионе, высокую военную активность США и НАТО на сопредельной грузинской территории, Абхазия и Россия продолжают вместе совершенствовать оборонные возможности.

Министры обороны Абхазии и России Мираб Кишмария и Сергей Шойгу 23 августа в Москве подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества двух стран, финансировании Россией расходов на модернизацию абхазских вооруженных сил. Что явно свидетельствует об успешном завершении первого этапа модернизации 2015 – 2018 годов с бюджетом около пяти миллиардов рублей.

В ходе встречи в российской столице Сергей Шойгу напомнил, что Абхазия и Россия создали общее пространство обороны и безопасности на основе договоренностей 2014 – 2015 годов, и подчеркнул, что российская военная база "является гарантом стабильности" Абхазии. Мираб Кишмария, в свою очередь, выразил "особую благодарность" за вклад России в обеспечении безопасности Абхазии. Взаимопонимание налицо.

Войсковые формирования Абхазии включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего – более двух тысяч человек). Абхазские военнослужащие готовы к решению сложных задач на суше, в небе и на море. Так, авиация способна наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника, а военно-морские силы надежно контролируют территориальные воды республики, и могут обеспечить десантирование в тылу потенциального противника. Население республики (243 тысячи человек) позволяет иметь достаточные мобилизационные ресурсы. Необходимо учитывать, что четырехмиллионная Грузия располагает 20-тысячным войском, находится на 85-й позиции в рейтинге мировой мощи Global Firepower, и настойчиво стремится в НАТО.

За ценой не постоим

"Самое важное, что на территории Абхазии создана и действует Объединенная войсковая группировка Республики Абхазия и Российской Федерации, которая имеет достаточно сил и средств для отражения внешней агрессии. И если состоится очередная военная авантюра (у нас есть разведданные о существовании подобных планов в Тбилиси), то Грузия потеряет гораздо большую территорию, чем в 2008 году", - заявил ранее в интервью агентству Sputnik Абхазия генерал армии Мираб Кишмария.

Дислоцированная на территории Абхазии в соответствии с межгосударственным соглашением 7-я российская военная база надежно обеспечивает безопасность республики с августа 2008 года. Именно она стала основой Объединенной группировки войск двух стран, точкой роста оборонных возможностей.

Российская военная база располагает современными вооружениями: танками Т-90 и Т-72Б3, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами 2С3 "Акация", 300-мм тяжелыми реактивными системами залпового огня 9К58 "Смерч", зенитными ракетными комплексами ПВО дальнего действия С-300ПС и комплексами войсковой ПВО средней и малой дальности. Разумеется, список не отражает всех возможностей, ведь 7-я военная база и Абхазская армия могут получить из России любое оружие.

Растущий боевой потенциал Сухума – сдерживающий фактор для НАТО. Военный блок потратил сотни миллионов долларов, чтобы доминировать на Южном Кавказе.

Операция модернизация

Единственная реальная гарантия безопасности и суверенитета Абхазии – тесное взаимодействие Абхазской и Российской армий в формате Объединенной войсковой группировки, которая развивается концептуально и материально.

Изначально планировалось, что формирование эффективной ОГВ завершится переобучением и техническим переоснащением подразделений Абхазской армии новыми образцами российских вооружений не позднее 2020 года. Растущее противодействие Запада может внести коррективы по времени, однако на формирование и перевооружение ОГВ в 2015 – 2018 годы уже потрачено 5 миллиардов российских рублей. Республика получила новейшие вооружения и технику, развитую военную инфраструктуру (полигоны и жилой фонд), рост денежного довольствия военнослужащих, новые рабочие места.

Изначально в состав ОГВ от абхазской стороны вошли два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения. Однако живой армейский организм постоянно растет и развивается. Продолжается поэтапное переоснащение войск современными видами вооружения, унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, и социальных гарантий военнослужащих.

В боевой подготовке акцент делается на полевую выучку войск. Отрабатываются комплексные действия под единым командованием, в едином информационном пространстве, с однотипными вооружением и средствами связи. Это не милитаризация республики, ведь основная цель ОГВ – предупреждение вооруженного нападения на Абхазию или Россию, прикрытие государственной границы, различные виды военной защиты.

Объективная реальность

Растущее давление Североатлантического альянса на Южном Кавказе, многолетние призывы Запада к России – отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии – серьезные угрозы, требующие системного ответа. И в Военной доктрине РФ четко отражены оборонные приоритеты на Южном Кавказе, в том числе союзнические отношения с Абхазией. Попытки США и НАТО жестко контролировать и корректировать военно-политическую ситуацию в Черноморском регионе привели лишь к совершенствованию абхазско-российских договоренностей, созданию де-факто военного союза двух стран, росту финансирования Абхазской армии.

Абхазско-российский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, стал свидетельством развития отношений Сухума и Москвы, послужил дальнейшему укреплению региональной безопасности.

Договор детально и поэтапно регламентировал формирование общего пространства обороны и безопасности, включая совместную группировку войск (ОГВ), подчиненную объединенному командованию. Документом предусмотрено право Абхазии и России на коллективную оборону в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или объединения. Договор избирательно касается деятельности армейских, пограничных, таможенных структур, не конфликтуя с политическими институтами Республики Абхазия.

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