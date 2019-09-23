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Эрика Кварчия

МВД Абхазии прокомментировало инцидент с исчезновением Эрики Кварчия

© Foto/ instagram/____kvarchiya_____
В Абхазии
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Пропавшая из московского аэропорта Внуково 14-летняя гражданка Абхазии Эрика Кварчия найдена 21 сентября.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ситуация с исчезновением 14-летней Эрики Кварчия носит исключительно частный характер, сказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Правоохранительные органы не зафиксировали наличие общественно опасных деяний со стороны фигурантов инцидента с исчезновением Эрики Кварчия. Вопрос носит исключительно частный характер", - отметили в пресс-службе ведомства.

© Foto/ instagram/____kvarchiya_____
Пропавшая в Москве Эрика Кварчия найдена

Эрика Кварчия авиарейсом Самара - Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября, и до 21 сентября о ее местонахождение ничего не было известно.

МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вело работу по поиску 14-летней Эрики Кварчия.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Учится в самарской школе Олимпийского резерва. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту ранее сообщал, что Эрика Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

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