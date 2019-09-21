Посольство Абхазии в России подключилось к поиску Эрики Кварчия

МВД Абхазии ранее обратилось к соотечественникам и всем, кому известно место нахождения юной теннисистки из Абхазии Эрики Кварчия, с просьбой о помощи в ее поисках.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посольство Абхазии в Российской Федерации подключено к поиску пропавшей Эрики Кварчия, сказал в интервью Sputnik чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел России для оказания содействия в поисках Эрики Кварчия. Также будем обращаться в Следственный комитет России", - сказал Игорь Ахба.

Посол лично контролирует организацию поиска пропавшей Эрики Кварчия. Посольство выясняет все обстоятельства данного происшествия и принимает меры по поиску спортсменки.

Эрика Кварчия авиарейсом Самара-Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Как сообщили Sputnik в МВД Абхазии, ведомство совместно с российскими коллегами проводит мероприятия по поиску Эрики Кварчия.

Сообщить информацию о пропавшей девочке можно в мессенджерах Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Учится в самарской школе Олимпийского резерва. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту ранее сообщал, что Эрика Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

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