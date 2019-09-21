МВД Абхазии разыскивает пропавшую во Внуково 14-летнюю Эрику Кварчия

Эрика Кварчия авиарейсом Самара-Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. МВД Абхазии обратилось к соотечественникам и всем, кому известно место нахождения девочки из Абхазии Эрики Кварчия, с просьбой о помощи в ее поисках, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Просьба к друзьям, сокурсникам и знакомым девушки сообщить любую информацию приватно на данной странице Милиции Абхазии", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщить информацию о пропавшей девочке можно в мессенджерах Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту ранее сообщал, что Эрика Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

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