Через всю страну: молодежь Абхазии пройдет от Псоу до Ингура ко Дню Победы

СУХУМ, 23 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Две патриотические акции "Тропой героев" и "Путь наших героев" состоятся в Абхазии ко Дню Победы и Независимости, об этом рассказали корреспонденту Sputnik одни из организаторов акций Нар Тания и Алиас Голандзиа.

Участники акции "Тропой героев" выйдут на шествие от государственной границы на реке Псоу 29 сентября и прибудут в Сухум 30 сентября к параду Победы.

"Так как мы идем пешком, с границы на Псоу мы выйдем утром 29 сентября и планируем прибыть в Сухум 30 сентября к началу парада Победы. На сегодняшний день список участников состоит из 74 человек, но он ежедневно пополняется. Предполагаем, что к акции присоединятся не меньше 120 человек", - отметил Тания.

Он добавил, что участники шествия, посвященного Дню Победы и Независимости Абхазии, остановятся у каждого памятника в честь павших бойцов и возложат к ним цветы. В руках они будут нести флаги и гербы Абхазии и Южной Осетии.

"Если нам удастся достать флаги нашего государства с древних времен, их тоже планируем представить. Так было в 2007 году. Эту акцию мы проводим уже 12 лет. В прошлом году акция охватила восточную часть Абхазии, а в этом году мы решили пройти тропой героев в западной части страны. Мы сочли правильным чередовать эти направления", - сказал Тания.

В каждом районе, по которым будут проходить участники акции, их будут сопровождать патрульные машины местных РОВД Министерства внутренних дел Абхазии, уточнил Тания.

Акция "Путь наших героев" тоже начнется 29 сентября, но ее участники планируют в День Победы и Независимости дойти до границы по реке Ингур 30 сентября.

"Как и в прошлые годы, мы пройдем от Сухума до Ингура. Список участников формируется, и точную цифру пока назвать не могу. В прошлом году нас было 80 человек. Я хочу обратиться в Минобразования Абхазии, чтобы они уведомили студентов и учеников школ об этой акции", - отметил Голандзиа.

По дороге, добавил он, участники шествия остановятся на ночь во дворе школы села Тамыш Очамчырского района и продолжат свой путь утром 30 сентября.

Читайте также: