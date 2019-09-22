Первый трофей: история танка Т-55М отбитого у грузин

Первым трофейным танком, отбитым абхазскими войнами в войне с Грузией стал Т-55М, который получил позывной "01". Спустя 25 лет после войны боевая машина смогла проехать по площади Свободы во время празднования Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Полтора года назад, группа молодых людей под руководством Алхаса Тания решила восстановить первый трофейный танк абхазской армии. За короткое время им удалось поставить на ход боевую машину, которая стала памятником на пьедестале.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Он живой

Танк Т-55М, стоял в танковой части, расформированной в 2009 году. Военные съехали, а "тэшка" осталась. Машина с историей - это первый танк, отбитый у грузин в Сухуме в самом начале войны. Прошел всю войну под позывным "01" и теперь медленно "умирал", покрываясь совсем неблагородной ржавчиной. Кто-то ушлый успел пробраться к нему и выдернул все "жилы" — бортовую проводку – на цветмет.

Можно представить радость команды Тания, когда машина ожила в их заботливых руках. Да, где-то что-то подтекает, что-то барахлит, но железный "ветеран" едет, недовольно, но бодро ворча, живет.

© Sputnik / Илона Хварцкия Восстановление первого трофейного танк Т-55М

Алхас Тания раньше служил в этой танковой части, и идея "реанимировать" "ноль-первого" его никогда не оставляла. Нашел единомышленников. Время от времени они приходили в заброшенную часть и интересовались "самочувствием" своего "пациента". Однажды обнаружили, что кто-то основательно взялся за "утилизацию". Была свинчена часть оборудования, ржавчина как-то сильно принялась за дело. Поняли, что медлить нельзя.

Запчасти собирали по всей Абхазии, чем-то поделилось Минобороны.

"Вот это щиток прибора, где стоят все датчики, его тоже не было, мы его нашли и поставили", — говорит Юрий Демерчи-оглы, гордясь находкой.

Сомнений в том, что "сердце" танка удастся запустить, ни у кого не было, поясняет танкист, потому что все знали, что нужно делать. А вот "поставить на ход" было сложнее. Много чего успели растащить "падальщики".

Тем не менее момент, когда удалось завести "01" был очень волнительным, признаются ребята. Они с новой силой почувствовали, что "бойца" рано списывать, у него еще есть будущее.

"Для нас это было, конечно, очень важно, мы смогли сделать то, к чему стремились столько времени. Мы все поздравляли друг друга, когда звук мотора зазвучал спустя столько лет, для нас это не просто танк, а часть нашей истории, которую нужно сохранить", — не сдерживал эмоций Алхас Тания.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Алхасом Тания Как памятник в Абхазии сошел с пьедестала

Танку нужна была "пластическая хирургия", старые военные "раны" лечили как придется. Так что видны все шрамы от снарядов.

Беслана Накопия, который во время войны был членом экипажа, очень тревожила течь в радиаторе. Накопия – скромный воин. Так бы и не узнал, с кем говорю, если бы кто-то из команды не указал на него. О своем пути с "ноль-первым" говорит, что ничего особенного не делал, просто был с ребятами рядом. Парни не согласны — Беслан был душой экипажа и очень хорошо разбирается в танке.

Алхас Тания забирается в узкий проем отсека механика-водителя, чтобы показать на что способен "старичок". Танк, подобно скромному воину Беслану Накопия, не торопится блеснуть бравадой. Не реагирует на стартер. После нескольких минут "уговоров" черный столб дыма поднимается над тяжелой машиной, которая, сотрясая землю вокруг себя, немного сдает назад, со скрежетом разворачивается и медленно, словно стесняясь, начинает движение.

Все, кто занимался восстановлением "ноль-первого" работают в разных местах, у кого-то небольшой бизнес, кто-то на госслужбе, но всех объединяет любовь к этому танку, которым они занимаются.

"Несмотря на то, что все ребята где-то работают, они приходят и по чуть-чуть что-то делают, я тоже приезжал после работы и помогал чем могу", — рассказал Юрий Демерчи-оглы.

Первый навсегда

Герой Абхазии Вианор Ашба был среди тех, кому удалось отбить первый танк у противника. На момент начала войны он командовал взводом абхазских внутренних войск. 14 августа 1992 года был в районе Турбазы в Сухуме.

"Никто конкретно не знал, что происходит, мы со своим взводом выехали на место, остановились у 14 школы, рядом с гостиницей "Абхазия". Стояли около часа, но мы в принципе не знали что происходит, о том, что грузины уже пересекли нашу границу и двигаются в Сухум, мы не знали", — поделился воспоминаниями Ашба.

Взводу был дан приказ перекрыть дорогу. Спустя некоторое время Ашба услышал лязгающий звук гусениц и не мог поверить в происходящее.

"Я, как танкист, понял, что этот звук не что иное, как звук гусениц. Конечно, я был удивлен, как в Абхазии могли оказаться танки, сначала я подумал, может быть, едет тягач какой-то, но в Абхазии я нигде не видел тягачей", — говорит он.

Когда Вианор увидел тот самый танк Т-55М грузинских гвардейцев, не оставалось сомнений, что Грузия направила в Абхазию боевую бронетехнику.

"Я дал команду бойцам направиться в укрытие, хотя укрываться особо негде было, мы были на открытой местности", — отметил он.

Из танка открыли пулеметный огонь.

"Мы имели автоматы Калашникова, понятно, что они никакого вреда не могли нанести танку, но тем не менее я дал команду стрелять по движущемуся танку, чтобы создать шумовой эффект", — вспоминает Ашба.

Вианор Ашба решил выстрелить по танку из подствольного гранатомета.

"Кроме того, закидывали гранатами, но это практически никакого эффекта не дало. Саша Микаладзе, который был вместе с нами, кинул в танк гранату, после чего загорелся дополнительный наружный топливный бак. Это была случайность, но тем не менее он загорелся, хотя возгорание не могло принести урон танку и экипажу", — сказал он.

После завязался бой, в котором группа Героя Абхазии Беслана Джелия захватить первый трофей — танк Т-55М.

"Не знаю, по какой причине, может быть, танк заглох, или просто грузины испугались, они выбежали из боевой машины, и ушли к своим", — делится воспоминаниями Вианор Ашба.

Заполучив танк, абхазские бойцы сразу же принялись "приводить в чувство" будущий "ноль-первый". После нескольких попыток его удалось "приручить". Танк был совершенно новый, с полным боевым комплектом, говорит Ашба.

Соратники не были готовы к такому подарку судьбы. Сейчас Вианор Ашба вспоминает этот казус с улыбкой, но тогда ему было не до смеха. Дело в том, что один из тех, кто перегонял танк в расположение абхазских сил, надел белую повязку.

"Грузины тоже носили такие повязки, когда мы направились на Красный мост, двое наших, Аргун и Квициния, сидели наверху, на башне. В этот момент по нам открыли огонь с двух сторон. С одной стороны грузинские гвардейцы, с другой — наши, которые приняли нас за врагов", — вспоминает он.

Ашба остановил танк, стали жестами показывать своим прекратить стрельбу, что на танке не враги.

После ремонта необходимо было проверить, как тот стреляет, и первый залп сделали в сторону моря.

"В это время приехал Валера Мхонджия, он служил в Германии в танковой части и был знаком с Т-55М. Он сказал, что умеет все. Валера стал заряжающим, а я наводчиком-оператором, механиком стал Валера Казанджи-оглы, до этого он был членом экипажа БМП, вот так первый экипаж был собран", — перечислил Ашба.

Но повреждения, нанесенные при захвате, дали о себе знать. Радиатор потек. Мотор перегрелся и "застучал". Танк отбуксировали в Верхнюю Эшеру, где сначала планировали использовать его как пушку, так как он уже был не на ходу.

© Sputnik / Илона Хварцкия Восстановление первого трофейного танк Т-55М

Снова в строю

Трофею удалось найти новый двигатель. Устанавливали его под непрекращающимся обстрелом. Машина завелась и своим ходом направилась в Гагру.

"Механиком-водителем был Вячеслав Габуния, заряжающим Валера Мхонджия, я сел за наводчика и Тимур Брандзия был командиром, вот этим экипажем мы пошли на Гагру. Первую позицию мы прорвали, вторая большая баррикада была там, где у въезда в город стоит БТР в качестве памятника", — подчеркнул он.

Путь в Гагру преграждали бетонные плиты, за которыми стояли грузинские танки и самоходки. Абхазский танк был для них удобной мишенью.

"Мы выскочили, и получилось так, что подставили бок танка противнику, и пока мы успели отъехать по нам произвели где-то шесть выстрелов. Валера Мхонджия тогда получил травму руки, гильза вылетевшая после выстрела попала ему в руку и он уже не был боеспособен", — сказал Ашба.

Один из снарядов угодил рядом со стволом орудия Т-55М. По словам Вианора Ашба, всему экипажу повезло, что снаряд был осколочно-фугасный, а не кумулятивный.

"Но при этом танк получил повреждение, не меньше восьми болтов, которые закрепляли башню, были вырваны. Внутри был настоящий фейерверк, к счастью, никто не получил осколочного ранения, но внутри было сильное задымление, мы начали задыхаться. Поэтому мы вынуждены были отойти назад", — вспоминает он.

Танк вместе с абхазскими ополченцами участвовал в освобождении Гагры. После Вианора Ашба направили на другой участок фронта, а танк "01" продолжил свой путь до победы. Каким-то мистическим образом за всю войну никто из экипажей "ноль-первого" не погиб.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Ноль первый" снова в строю

Оживший памятник

Энтузиасты, восстановившие Т-55М, очень хотят, чтобы он занял свое место не на задворках, где его непременно распотрошат "утилизаторы" или съест ржавчина.

Первый танк Абхазской армии должен гордо стоять как символ Победы на постаменте недалеко от Красного моста, где происходили первые бои в Отечественной войне.

Но стоять в исправном состоянии. На всякий случай. Пока, эта задумка не осуществилась, но они надеются, что это когда-нибудь произойдет.

Но одно из желании восстановивших "01" сбылось, 30 сентября 2018 года первый трофейный танк принял участие в параде к 25-летию Победы на площади Свободы в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

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