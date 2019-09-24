Визит Императора: о посещении Александром III Нового Афона

24 сентября 1888 года Ново-Афонский монастырь посетил император России Александр III с семьей. В этот день была совершена закладка собора святого великомученика Пантелеймона.

Императора России Александра III в Абхазии сопровождали императрица Мария Федоровна и 12-летний сын Николай, будущий император России Николай II.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Российская империя и православие в Абхазии

Христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками – апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прибывшими сюда через Каппадокию и приморский город Трапезунд. Они прошли с проповедью от южного Черноморского побережья до Себастополиса (ныне г. Сухум). Официальной религией Абхазии христианство стало еще в первой половине VI века, когда она находилась под сильным влиянием Византии. В XVI веке, когда участились нападения турок и усилилась зависимость от Османской империи, часть населения была обращена в ислам суннитского толка. В 1810 году Абхазия вошла в состав Российской империи.

"Тогда начался период реанимации православия. В истории основания и развития русского православного Ново-Афонского Симано-Кананитского монастыря, значительную роль сыграла политика имперской России", - сказала в интервью Sputnik старший научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Эльвира Чкок.

Российская империя поощряла переселение русских монахов с афонской горы в Греции в Абхазию для возрождения христианской религии.

"Очевидно, что Российская империя покровительствовала монахам с целю закрепить политические позиции в регионе посредством восстановления и распространения здесь православия", - сказала историк.

Русское монашество оказало положительное влияние на духовную жизнь в Абхазии, считает Чкок.

"Ново-Афонский Симано-Кананитский монастырь являлся одним из крупнейших религиозных центров Российской империи, его деятельность определялась внутренней политикой самодержавной России. Кавказ был для царской России важным стратегическим регионом, который укреплял ее позиции на Черном и Каспийском морях", - заметила ученый.

© Sputnik Томас Тхайцук Новоафонский Смано-Кананитский монастырь

К тому же, кавказский перешеек предоставлял самодержавию большие возможности для проникновения в переднюю Азию и укрепления своих позиций на Ближнем востоке.

"Таким образом, имперское правительство предполагало укрепить свои позиции не только политическими и военными методами, но и системой социально-экономических мероприятий, направленных на распространение своего культурного влияния на регион. Следует особо отметить, что с момента основания монастыря общероссийский авторитет все время расширялся", - сказала Эльвира Чкок.

Она отметила, что в Ново-Афонский монастырь приезжали представители царской администрации, которые интересовались хозяйственной и внутренней жизнью монастыря.

Приезд государя

24 сентября 1888 года Новый Афон посетил сам император Александр III с семьей с императрицей Марией Федоровной и 12-летним сыном Николаем, который в последствии стал последним императором России.

Местные власти провели большую подготовительную работу для торжественного приема Александра III.

"24 сентября в 12 часов на западном горизонте показались крейсер "Москва" и военный клипер "Память Меркурия". Настоятель Иерон и иеромонах Рафаил встретили императора на монастырской шлюпке", - пишет историк Эльвира Чкок в статье "Общественно-политическая деятельность православного Ново-Афонского монастыря".

© Foto / anyha.org Памятная доска 1888 г. о посещении императором Александром ІІІ Покровского храма в Н. Афоне

Александра III сопровождали министр двора граф Воронцов-Дашков, главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, командующий войсками, генерал-адъютант, князь Дондуков-Корсаков.

Делегацию в Абхазии встречало абхазское дворянство, почетные граждане, губернская администрация во главе с помощником Кутаисского военного губернатора, генерал-майора Эристави и около двух тысяч жителей республики.

Служители Ново-Афонского монастыря с большим усердием готовились к приезду государя. К его визиту они возвели новый мост через реку Псырдзха, а рядом с монастырским воротами была построена триумфальная арка из лавра. Над воротами возвышалось изображение иконы Покрова Пресвятой Богородицы.

"В день посещения монастыря состоялась закладка Пантелеймоновского собора. После этого на память о посещении Ново-Афонского монастыря в монастырской книге написали месяц, число и свои имена Александр III, супруга Мария Федоровна, наследник Николай, великий князь Георгий и другие высокопоставленные государственные и военные деятели", - отмечает Чкок.

В 23 часа в сопровождении военной эскадры, состоящей из броненосных кораблей "Екатерина II" "Чесма", четырех канонерных лодок, крейсер "Москва" взял курс на Батуми.

© Foto / public domaine Новый Афон. Посещение царской семьей Симоно-Кананитского монастыря в 1888 г.

Уезжая из Нового Афона, император обратился к жителям города со словами: "Посещение вашей обители навсегда останется у меня в памяти".

В память об этом визите, монахи построили у пристани на берегу моря часовню и установили у водопада мемориальную доску об этом событии. Вдоль дороги от верхнего монастыря к храму апостола Симона Кананита, по которой прошел император, были посажены кипарисы, это место получило название царская аллея.

Факт посещения Ново-Афонского монастыря императором Александром III с семейством и в сопровождении знатной свиты говорит прежде всего, о слиянии религиозных и государственных интересов в царской России, об утверждении и возрастании роли монастырей, скитов, подворьев, привлечении их к решению общегосударственных проблем внутренней политики в интересах царской администрации, подчеркнула Эльвира Чкок.

Читайте также: