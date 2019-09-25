Обыкновенная работа: премьер рассказал, как пройдет инаугурация президента Абхазии

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Инаугурация вновь избранного президента Рауля Хаджимба пройдет в том же ключе, что и в 2014 году, рассказал корреспонденту Sputnik премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

По его словам, в самой процедуре церемонии торжественного вступления главы государства в должность ничего не меняется. После произнесения клятвы спикер Парламента республики вручит Раулю Хаджимба гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

Раньше глава государства приносил клятву перед членами Парламента и Верховного суда. Но с 2014 года в Абхазии существует Конституционный суд. Теперь президент приносит присягу в присутствии депутатов и членов Конституционного суда.

"Избранный президент приносит клятву в присутствии членов Парламента и Конституционного суда. Создание Конституционного суда Абхазии предусмотрено поправками, внесенными в Конституцию Республики Абхазия в 2014 году. До этого Верховный суд выполнял обязанности Конституционного суда. Члены Верховного суда уже не присутствуют на инаугурации", – уточнил Валерий Бганба.

На церемонии торжественного вступления президента в должность будут присутствовать представители религиозных конфессий Абхазии, приедут гости из всех районов республики, а также из Москвы, Южной Осетии и с Северного Кавказа.

"Приедут наши друзья из Российской Федерации, Южной Осетии, братья с Северного Кавказа. Пока точный список не определен. Кто именно приедет, будет известно сегодня-завтра. Мы вышлем пригласительные. Мы, конечно, будем приглашать представителей тех стран, которые нас признали. Но я понимаю, что для многих это далеко и тяжело ехать", – отметил премьер.

В день инаугурации правоохранительные органы будут отвечать за безопасность в стране. Валерий Бганба подчеркнул, что сверхмер предпринимать не будут.

"Будет обыкновенная работа. Возможно, будет больше людей, которые будут охранять порядок. Но каких-то сверхмер принимать не будем. Единственное, конечно, будет усиление работы СГБ и на границе. Будет чуть-чуть усиленный режим", – добавил он.

Инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба пройдет в среду 9 октября. Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на 30 день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.

Читайте также: