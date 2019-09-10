Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимба по случаю переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", – отметил в поздравлении Путин.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что "Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности", отмечается в сообщении пресс-службы.
Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.
Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.
Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября.
Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии.
Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>
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