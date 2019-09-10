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Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента

© Sputnik / Григорий Сысоев
Выборы в Абхазии: Хаджимба vs Квициниа
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (235)
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Второй тур президентских выборов Абхазии прошел в воскресенье 8 сентября.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимба по случаю переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", – отметил в поздравлении Путин.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что "Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности", отмечается в сообщении пресс-службы.

Пресс-конференция президента Рауля Хаджимба по итогам полугодия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Работа с оппозицией и планы на второй срок: Хаджимба подвел итоги выборов

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (235)
Теги:
Владимир Путин, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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