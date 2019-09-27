Теннисисты разыграют "Большую Абхазскую шляпу" накануне Дня Победы

Матчи состоятся на кортах принца Ольденбургского в городском парке Гагры. Турнир откроется 28 сентября в 10:30.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Международный теннисный турнир "Большая абхазская шляпа" имени С.В. Багапш в восемнадцатый раз пройдет в Гагре 28-29 сентября накануне Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Института стран СНГ.

"Любящий Абхазию на самом деле никогда не проигрывает. Я горд тем, что "Большая Абхазская Шляпа" стала явлением в жизни Республики, непременной страницей отношений России с Абхазией. "Две страны, – один народ", – постоянный девиз турнира, говорит о целях его организаторов и хозяев: крепить дружбу и взаимопонимание между нашими людьми", - поделился организатор турнира Константин Затулин.

Любительский теннисный турнир проходит ежегодно, начиная с 2001 года, за исключением сентября 2004 года, когда турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

Идея проведения теннисного турнира в Абхазии возникла у любителей тенниса, объединившихся в клуб "Большая Шляпа", который возглавил Константин Затулин.

С 2011 года турнир начал носить имя второго президента Абхазии Сергея Багапш. В 2019 году турнир посвящен 25-летию миротворческой операции России в зоне абхазо-грузинского конфликта.

Турнир организован теннисным клубом "Большая Шляпа", теннисным клуб космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Институтом стран СНГ при поддержке президента Республики Абхазия, администрации Гагрского района, администрации города Сочи, ГК "Ростех", ОАО "Рособоронэкспорт", ГК "Роскосмос", Министерства сельского хозяйства РФ и Белореченской районной администрации Краснодарского края.

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