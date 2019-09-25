Вне игры: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу отложены на 2020 год

XXVII чемпионат Абхазии и игры на Кубок страны по футболу 2019-2020, которые должны были стартовать в этом месяце, перенесены на следующий год. О причинах, послуживших этому, в материале Sputnik Абхазия.

В предыдущем XXVI чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум. На очередной чемпионат из-за финансовых проблем команды "Самурзакан" и "Афон" не заявились.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему переносится чемпионат

Нехватка средств в абхазском футболе ощущалась всегда, несколько раз чемпионат страны был на грани срыва, однако переноса очередного первенства и игр Кубока Абхазии еще не было. Для того, чтобы объявить о переносе чемпионата и Кубка на 2020 год и обсудить, как выйти из сложившейся ситуации, Федерация футбола страны организовала встречу с представителями клубов.

Директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко отметил, что с 2013 по 2017 годы в чемпионате Абхазии участвовало десять команд. В 2018 году отказались выступать ткуарчалский "Шахтер", сухумский "Абазг", "Спартак" из Гулрыпша и очамчырский "Эрцаху".

"В начале 2018 года на заседании совета Федерации футбола было принято решение перейти на систему проведения чемпионата "осень-весна", тогда было семь команд. В следующем чемпионате было шесть команд. В сентябре 2019 года по регламенту соревнований мы должны были начать 27-й чемпионат, но в связи с тем, что команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать, Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить и чемпионат, и Кубок республики", - подчеркнул Виталий Федоренко.

Поэтому было принято решение перенести чемпионат и Кубок страны по футболу на весну 2020 года. Таким образом, проведение чемпионата снова вернется на систему "весна-осень".

"При этом совет Федерации футбола решил провести турнир для оставшихся четырех команд, чтобы они не теряли игровую практику. Турнир запланировано начать с 10 октября и завершить 21 ноября. В связи со сложившейся ситуацией мы должны выслушать присутствующих и принять решение", - отметил директор футбольной лиги Абхазии.

Для того чтобы игры чемпионата и Кубка Абхазии вновь проводились, необходимо участие хотя бы восьми команд, заметил Федоренко.

На данный момент в Абхазии 48 детско-юношеских команд до 14 лет, 700 детей занимаются футболом, однако и здесь существуют проблемы, из-за финансирования последние три года начало турниров откладывается, проинформировал он.

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия подчеркнул, что клубам тяжело содержать команды, а то, что выделяется государством, уходит на оплату работы судей, организацию турниров, участие национальной сборной в ConIFA.

"У нас нет своих судей, мы их привозим из-за пределов республики", - подчеркнул Кварацхелия.

Директор футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария сказал, что для того чтобы провести чемпионат, необходимо минимум шесть команд.

"Сухумские команды "Динамо" и "Нарт" весной также не смогут выступать, если нам не поможет государство, мы уже не можем доставать деньги. Если государство будет помогать, мы будем участвовать", - подчеркнул он.

Для того чтобы одна команда могла провести один сезон в чемпионате и Кубке страны, необходимо около трех миллионов рублей.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Заседание Федерации футбола Абхазии

Сколько нужно средств

Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар сказал, что для проведения чемпионата и Кубка Абхазии на один сезон может хватить около четырех миллионов рублей (речь не идет о содержании команд, которые участвуют в чемпионате – ред.), если в чемпионате Абхазии будут играть восемь команд. Это с учетом выплат судьям, а также для проведения детских турниров.

"В сезон в чемпионате страны проводится до ста игр, если умножить сумму, которую нужно заплатить за одну игру, плюс командировочные, проживание, питание судей, получается более четырех миллионов рублей. Но есть еще исполком Федерации футбола, а это минимум пять человек, которые работают, им тоже не хочется работать бесплатно, которые получают около 10 тысяч рублей", - сказал Ампар.

Подготовка национальной сборной Абхазии, а также ее участие в ConIFA обходится еще в пять миллионов рублей.

"Это если не учитывать наши юношеские сборные. Порядка десяти миллионов необходимо на проведение этих соревнований", - подчеркнул он.

Что касается участия команд в чемпионате и Кубке страны, то затраты несет не Федерация футбола, заметил Рафаэль Ампар.

"Команды выставляют, так скажем, территориальные единицы - Гудаута, Гагра, Новый Афон, Очамчыра, Гулрыпш, Гал, Ткуарчал. Если районная администрация понимает, что в их регионе должна быть футбольная команда, тогда они стараются найти средства, но во многих районах этих мыслей нет, за исключением Гагры, Гудауты и Афона", - сказал он.

Поэтому из восьми регионов, которые могут выставить команды, это делают только два, говорит Ампар.

"Остаются сухумские клубы, такие как "Нарт", "Абазг" и "Динамо". Было время, когда городская администрация помогала, каждая команда получала по полтора миллиона (в последующие годы по два и два с половиной миллиона рублей – ред.) в помощь тем средствам, которые они находили сами. Тогда команды "чувствовали" себя лучше", - отметил Рафаэль Ампар.

Футбольное хозяйство Абхазии в очень плохом состоянии, сказал он.

Какой выход

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия предложил написать письмо на имя президента, чтобы руководство страны выделило средства на проведение перенесенного чемпионата и Кубка страны.

Зампредседателя Госкомспорта Рафаэль Ампар отметил, что в проекте бюджета Абхазии на следующий год на футбол заложено около 9 миллионов рублей.

"Сюда входит проведение соревнований среди детей и юношей, подготовка национальной сборной и проведение чемпионата и Кубка страны. Но это только проект бюджета, как вы знаете, проекты могут оставаться проектами, а непосредственно принятие бюджета может быть другим", - заметил Ампар.

В письме на имя руководства необходимо изложить, что необходимо сохранить данные расходы на футбол.

"Второй момент, мы должны попросить, скорее всего, президента, чтобы он пригласил Госкомспорт, Федерацию футбола и руководителей районов. И там уже постараться разжевать главам администраций, для чего нужен футбол и сколько на него нужно денег. И желательно, чтобы финансирование было не на один год, а хотя бы на три", - подчеркнул он.

Помимо этого, Рафаэль Ампар предложил Федерации футбола пригласить директоров спортивных школ и подумать, как развивать футбол в рамках спортшкол республики.

Руководитель футбольного клуба "Абазг" Шамиль Адзинба подчеркнул, что необходим системный подход к развитию футбола в Абхазии, для чего нужно разработать специальную программу. Он уверен, что разовые решения той или иной проблемы не избавят от трудностей, которые есть в национальном футболе.

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