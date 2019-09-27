Жизнь за свободу: мемориальную доску в честь добровольцев открыли на Гумисте

На памятной доске, которую открыли у гумистинского моста, изображены шесть добровольцев из Кабардино-Балкарской республики, погибших в ходе военных операций с марта по апрель 1993 года в Абхазии.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Памятную доску в честь павших во время войны в Абхазии добровольцев из Кабардино-Балкарской республики открыли на мемориальном комплексе у моста через Гумисту в пятницу 27 сентября.

© Фото : из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..." Боджгуа о Гене Карданове: рубаха-парень

На церемонию открытия мемориальной доски пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии, родственники погибших добровольцев, руководство Сухума, представители Российского посольства в Абхазии, ученики средних школ.

Командир боевой группы "Кабарда", Герой Абхазии Владимир Карданов, также известный под именем Гена, погиб 13 апреля 1993 года. Эти трагические события хорошо помнят его однополчане.

"Когда мы выезжали на позицию в нижнюю Эшеру, я тоже сел в автобус, но Гена меня оттуда выгнал. На тот момент на войне уже погибли двое моих братьев, и Гена не хотел, чтобы мои родители остались без сыновей. Тогда он мне сказал: Юра, я буду воевать и за тебя, и за себя. Я попытался уговорить его, но он был волевым человеком и дважды не повторял. Мне пришлось остаться", - поделился ветеран войны Юрий Дбар.

Спустя три дня Карданова и нескольких его товарищей не стало. Минометный снаряд упал прямо в то место, где они находились.

"Правильным был мужиком и держал свое слово", - так вспоминает Карданова его двоюродный брат, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Карданов, которому посчастливилось остаться невредимым во время того взрыва.

Он также с теплотой вспоминает других своих однополчан, например, довольно известного по военной хронике Руслана Жилетежева. Кадры, на которых Руслан поет песню на адыгейском языке "Адыга нысэ" (адыгейская невеста - ред.), видел, наверное, каждый житель Абхазии и республик Северного Кавказа.

"Руслан был хорошим воином. Всегда был веселым и перед каждым боем пел песни. Он владел всеми видами огнестрельного оружия. Ростом он был невысокий, но шустрый", - рассказал Карданов.

Самым молодым среди добровольцев из Кабарды был Валерий Берхамов, который скрыл свой возраст и вступил в ряды бойцов. На тот момент ему было всего пятнадцать лет. Погиб Берхамов во время Мартовского наступления.

"Мы поняли, что он обманывает по поводу своего возраста. Всеми правдами и неправдами отправили домой, но вскоре он вернулся. Лучше пусть он будет под нашим присмотром, подумали мы и в итоге оставили его. 18 марта, когда форсировали Гумисту, снайперская пуля попала прямо ему в голову", - сказал доброволец из Кабардино-Балкарии Валерий Маремуков.

Сестра погибшего 13 апреля 1993 года Анзора Шогенова Лидия рассказала, что семья не знала, куда именно уехал Анзор. Дома он сказал, что его отправляют в командировку. О том, что Шогенов поехал воевать в Абхазию, родственники узнали только тогда, когда его тело привезли на родину.

На церемонии открытия памятной доски кавалер ордена Леона, начальник штаба батальона "Шаратын" Раули Амичба отметил, что изображенные на доске мужчины наряду со многими другими, отдали за свободу Абхазии самое ценное, что у них было – жизнь.

"Совершая подвиг за подвигом, проявляя бесстрашие, собранность и оказывая неоценимую помощь абхазскому народу, они отдали свою жизнь – самое ценное, что есть у человека", - сказал Амичба.

Глава Сухума Адгур Харазия поздравил с Днем освобождения столицы Абхазии всех присутствующих и поблагодарил добровольцев, их семьи за оказанную поддержку в столь тяжелое для страны время. Он также подчеркнул, что победа в войне принадлежит не только абхазскому народу – это общая победа.

Руководитель Сухумского городского отделения движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Феруза Капба выразила отдельную благодарность матерям погибших добровольцев за то, что они воспитали достойных сыновей.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, уже на следующий день в республику прибыли первые добровольцы c Северного Кавказа, они встали бок о бок с защитниками республики.

Всего за время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч добровольцев. Помимо братских народов Северного Кавказа, от грузинских захватчиков республику защищали добровольцы разных национальностей из различных городов России и других стран.

27 сентября 1993 года от грузинских захватчиков была освобождена столица Абхазии – Сухум. 30 сентября 1993 года противник был выбит за пределы республики.

Читайте также: