Таможня Абхазии объяснила, почему временный ввоз авто в Россию не оформляется в Сухуме

Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная службы России договорились об открытии специализированного таможенного поста в Сухуме в июле 2019 года.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Специализированный таможенный пост в Сухуме не начал свою работу по оформлению физическими лицами временного ввоза легковых автомобилей из Абхазии в Россию из-за сложностей с программным обеспечением и внесением изменений в российскую электронную базу данных, рассказал начальник таможенного управления Абхазии Батал Авидзба.

"На встрече председателя Государственного таможенного комитета Абхазии и руководителя Федеральной таможенной службы России стороны пришли к согласию о том, что в целях разгрузки МАП "Адлер" и для уменьшения очередей надо наделить такими компетенциями (оформление физическими лицами временного ввоза легковых автомобилей из Абхазии в Россию - прим.ред.) специализированный таможенный орган. Это все будет и, наверное, в самое ближайшее время, но пока идет проработка этих вопросов", - отметил Авидзба.

Несмотря на предоставление новых полномочий таможенному посту в Сухуме, для удобства водителей Гагрского и Гудаутского районов сохранится возможность оформлять декларации и на специализированном пункте МАПП "Адлер".

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Открытие специализированного таможенного органа России в Абхазии предусмотрено двусторонним соглашением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. На сегодняшний день этот таможенный пост в Сухуме занимается оформлением деклараций экспортируемых из республики товаров.

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