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Дноуглубительные работы в сухумском порту

Сухумский порт подготовят к встрече с "Князем Владимиром"

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводит дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт, рассказал корреспонденту Sputnik инженер-конструктор компании Рамаз Заракуа.

Дноуглубительные работы необходимы для того, чтобы круизный лайнер "Князь Владимир" безопасно смог пришвартоваться на Сухумском морском вокзале.

"Эти работы связаны с подходом круизного судна "Князь Владимир". Они проводятся согласно дорожной карте. Необходимое дно для безопасного захода "Князя Владимира" – семь-восемь метров. Сейчас дно на уровне пяти-шести метров", — пояснил Заракуа.

Работы проводятся при волнении моря не более одного балла. До начала выгреба ила и грунта специалисты провели замеры, водолазы проверили морское дно на наличие техногенных объектов - свай, твердых бытовых отходов или же взрывоопасных предметов.

"Это то, что невозможно просто так зацепить и поднять, — пояснил инженер-конструктор. — Нужно провести правильную строповку груза. При обнаружении техногенных объектов производится их подъем. Мы работаем полный световой день. Все идет по плану, без перебоев. Затем будем устанавливать кранцы для швартовки судна".

К концу октября планируется пробный заход судна. Согласно стандартам мировой практики, необходимо проверить подход и выход судна, поэтому пробный заход будет без пассажиров.

До начала регулярных круизных рейсов в 2020 году в здании морского вокзала планируют поставить погранично-таможенный пункт, территорию вокруг морпорта оснастить камерами наружного наблюдения, а также установить мобильный пункт досмотра, где будет осуществляться досмотр с помощью металлодетектора.

"Сейчас обсуждаются вопросы, как и откуда люди будут выходить к вокзалу. Здесь на территории будет пограничная зона, после которой пассажиры круизного лайнера смогут выйти в город, на набережную", — добавил Рамаз Заракуа.

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020-м году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Лайнер будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые судна.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В Советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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