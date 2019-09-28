Сухумский порт подготовят к встрече с "Князем Владимиром"

Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводит дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт, рассказал корреспонденту Sputnik инженер-конструктор компании Рамаз Заракуа.

Дноуглубительные работы необходимы для того, чтобы круизный лайнер "Князь Владимир" безопасно смог пришвартоваться на Сухумском морском вокзале.

"Эти работы связаны с подходом круизного судна "Князь Владимир". Они проводятся согласно дорожной карте. Необходимое дно для безопасного захода "Князя Владимира" – семь-восемь метров. Сейчас дно на уровне пяти-шести метров", — пояснил Заракуа.

Работы проводятся при волнении моря не более одного балла. До начала выгреба ила и грунта специалисты провели замеры, водолазы проверили морское дно на наличие техногенных объектов - свай, твердых бытовых отходов или же взрывоопасных предметов.

"Это то, что невозможно просто так зацепить и поднять, — пояснил инженер-конструктор. — Нужно провести правильную строповку груза. При обнаружении техногенных объектов производится их подъем. Мы работаем полный световой день. Все идет по плану, без перебоев. Затем будем устанавливать кранцы для швартовки судна".

Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года. В порту проводят подготовительные, дноуглубительные работы. pic.twitter.com/ixzshiVQOB — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) September 28, 2019

К концу октября планируется пробный заход судна. Согласно стандартам мировой практики, необходимо проверить подход и выход судна, поэтому пробный заход будет без пассажиров.

До начала регулярных круизных рейсов в 2020 году в здании морского вокзала планируют поставить погранично-таможенный пункт, территорию вокруг морпорта оснастить камерами наружного наблюдения, а также установить мобильный пункт досмотра, где будет осуществляться досмотр с помощью металлодетектора.

"Сейчас обсуждаются вопросы, как и откуда люди будут выходить к вокзалу. Здесь на территории будет пограничная зона, после которой пассажиры круизного лайнера смогут выйти в город, на набережную", — добавил Рамаз Заракуа.

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020-м году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Лайнер будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые судна.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В Советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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