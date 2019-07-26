Отдых в Абхазии: памятка туристам

Редакция Sputnik Абхазия подготовила список правил поведения в Стране Души, знание которых не позволит туристу попасть впросак.

Соблюдение простых правил во время отдыха в Абхазии позволит вам избежать неловких моментов, в частности в общении с местными людьми, и вы сумеете насладиться отдыхом в полной мере.

Абхазия - страна во многом традиционная, здесь чтят древние обычаи, и жизнь в обществе регламентируется неписаным кодексом Апсуара.

К примеру, вам следует знать, что в Абхазии к горам относятся как к святыне, и соответственно вести себя здесь следует, как в храме. Кроме того, в курортной части страны не приветствуется носить купальные костюмы вне пляжа. С недавнего времени Парламент Абхазии запретил это законодательно.

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