Отдых в Абхазии: памятка туристам

Соблюдение простых правил во время отдыха в Абхазии позволит вам избежать неловких моментов, в частности в общении с местными людьми, и вы сумеете насладиться отдыхом в полной мере.
Абхазия - страна во многом традиционная, здесь чтят древние обычаи, и жизнь в обществе регламентируется неписаным кодексом Апсуара.
К примеру, вам следует знать, что в Абхазии к горам относятся как к святыне, и соответственно вести себя здесь следует, как в храме. Кроме того, в курортной части страны не приветствуется носить купальные костюмы вне пляжа. С недавнего времени Парламент Абхазии запретил это законодательно.
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