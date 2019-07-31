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История взлета: как сегодня выглядит аэропорт "Сухум"

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Темы:
Сухумский аэропорт (9)
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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Кабинет Министров Абхазии принял решение о присвоении аэропорту "Сухум" статуса совместного базирования на заседании в пятницу, 26 июля.

Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт для международного сообщения. Статус совместного базирования позволит аэропорту принимать гражданскую и государственную авиацию.

Сухумский аэропорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали. Аэропорт стали использовать для внутренних полетов в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В августе 2008 года во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в аэропорту впервые за 15 лет произвели посадку военно-транспортные самолеты России, которые доставили десантников и военную технику. 14 сентября 2008 года в аэропорту впервые за послевоенное время сел авиалайнер – самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Руководство Абхазии не раз планировало восстановить Сухумский аэропорт и начать полеты. О том, что аэропорт Сухума может быть восстановлен, сообщалось в 2011 и 2014 годах. В 2015 году президент Рауль Хаджимба заявил, что у Абхазии пока нет средств, чтобы Сухумский аэропорт заработал.

Работа над проектом возобновилась в 2018 году. Для восстановления аэропорта был привлечен российский инвестор, который согласился вести проектно-сметные работы на объекте. В перспективе аэропорт будет способен принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки.

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Темы:
Сухумский аэропорт (9)

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Теги:
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