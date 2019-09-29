Шествие "Тропой героев", приуроченное ко Дню Победы, стартовало на Псоу

Участники акции "Тропой героев" планируют пройти по республиканской трассе от Псоу до Сухума и преодолеть расстояние порядка 120 километров.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Тропой героев" стартовало на российско-абхазской границе, рассказала корреспонденту Sputnik один из организаторов акции Диана Шакая.

Шествие приурочено ко Дню Победы и Независимости Абхазии, который отмечается в республике 30 сентября.

Участники акции планируют пройти от Псоу до Сухума и преодолеть расстояние порядка 120 километров. В целом в шествии участвуют более 140 человек. Самому младшему участнику 11 лет, а самому старшему – за 50.

© Foto / предоставлено Дианой Шакая Шествие "Тропой героев" стартовало на границе на реке Псоу

"В пути мы будем почти два дня. По дороге мы будем возлагать цветы у мемориалов Погибшим в Отечественной войне Народа Абхазии. Вечером уже будем в Афоне, там будет разбит палаточный лагерь с костром и песнями. Словом, все как положено. Рано на рассвете продолжим путь в Сухум. Хотим успеть на возложение цветов", – рассказала Диана Шакая.

Шакая также добавила, что участники шествия настроены позитивно, многие пришли с флагами и транспарантами.

"Настроение у всех боевое. Все говорят, что патриотический дух ничем не сломить. Несмотря на то, что вчера были ливни, никто не передумал участвовать. Напротив, многие до сих пор продолжают звонить и спрашивать можно ли по пути присоединиться к нам", – добавила организатор.

© Foto / предоставлено Дианой Шакая Шествие "Тропой героев" стартовало на границе на реке Псоу

Ко Дню Победы и Независимости Абхазии в республике пройдет еще одна патриотическая акция, которая называется "Дорогой наших героев". Ее участники 29 сентября стартуют в Сухуме. 30 сентября они планируют завершить шествие на границе на реке Ингур.

Впервые акция "Тропой героев" была организована в 2007 году, тогда в ней приняли участие порядка 200 человек.

Читайте также: