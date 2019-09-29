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Участники акции "Тропой героев" дошли до Нового Афона

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В Абхазии
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Шествие стартовало на российско-абхазской границе 29 сентября в 11:00, в Новый Афон участники акции пришли в 20:30.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Участники шествия "Тропой героев" дошли до Нового Афона, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Здесь мы останемся на ночлег. Палатки уже подготовили, нас ждут. Завтра с раннего утра снова тронемся в путь. К десяти утра планируем успеть на возложение цветов у мемориала в парке Славы", - рассказал один из организаторов
Генри Цулукия.

Цулукия отметил, что пройти путь от реки Псоу до Нового Афона было не сложно.

"На самом деле мы думали, что будет сложнее. Молодежь настолько активная, настолько бодрая. Никто еще даже не сел в машину из-за усталости или плохого самочувствия. Всю дорогу идем с песнями", - добавил Цулукия.

Впервые акция "Тропой героев" была организована в 2007 году, тогда в ней приняли участие порядка 200 человек.

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Теги:
Новый Афон, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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