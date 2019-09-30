Шествие "Тропой героев" завершилось у парка Славы в Сухуме

Шествие стартовало на российско-абхазской границе 29 сентября в 11:00, в Новый Афон участники акции пришли накануне в 20:30.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники акции "Тропой героев" окончили шествие в парке Славы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме в понедельник 30 сентября.

Шествие, приуроченное ко Дню Победы и Независимости, стартовало на российско-абхазской границе. Участники преодолели расстояние от Псоу до Сухума, всего порядка 120 километров. В акции приняли участие 170 человек, хотя изначально пройти тропой героев планировали 140 человек.

"До конца дошли абсолютно все, более того по дороге к нам прибавлялись люди. Мы ожидали, что до конца дойдут 100-110 человек, но не 170. Для нас это было чем-то новым, такого количества участников мы еще не достигали. Думаю, что эта акция будет набирать обороты",- рассказал один из организаторов акции Нар Тания.

По его словам, в этом году среди участников большинство тех, кто проходит этот путь пешком в первый раз. В основном это школьники и студенты.

Студентка третьего курса Абхазского государственного университета Камилла Хаджимба впервые участвует в шествии. По ее словам, несмотря на то, что предстояло пройти 120 километров, путь оказался не таким сложным.

"Мне захотелось испытать то, что испытывали наши отцы и братья. Честно говоря, я не жалею, эмоции непередаваемые, и мы ни на один момент не подумали оставить путь из-за усталости",- отметила она.

Впервые акция "Тропой героев" ко Дню Победы и Независимости Абхазии прошла в Абхазии в 2007 году.

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