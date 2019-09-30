Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск, в 26-ю годовщину Победы и Независимости в республике проходят акции памяти, торжественное прохождение войск и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме в понедельник 30 сентября.

Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии пришли ветераны войны, руководство страны, общественные деятели и жители республики. С поздравительной речью перед собравшимися выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который ранее сегодня принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме

"Каждый год, связанный с днем великой Победы нашего народа в Отечественной войне против грузинских агрессоров, наполняет глубоким смыслом и содержанием нашу последовательную борьбу за восстановление национальной государственности, истоки которой уходят в многовековую историю. Наш героический народ выдержал все суровые испытания в ожесточенной, кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом. Хотел бы выразить самые добрые пожелания всем гражданам нашей республики. Всем нашим друзьям и доброжелателям в ближнем и дальнем зарубежье. Пусть никогда не померкнет память о тех, кто положил свои жизни на алтарь священной Победы. Низкий поклон матерям и отцам героев, павшим смертью храбрых в боях за освобождение нашей Родины", - сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме

Ветеран Отечественной войны Илья Цвижба защищал от врага восточную Абхазию в составе батальона "Каскад". Он награжден Орденом Леона. День Победы в 1993 году воин встретил на границе с Грузией.

"Помню, когда мы узнали о победе, то запустили салюты в воздух. В Гале мы пробыли еще три месяца, защищая государственную границу. Но больше всего мне запомнилось сражение в селе Араду, тогда мы потеряли 14 бойцов батальона, среди них были и мои близкие друзья. Эти дни до сих пор в моей памяти. Хотелось бы, чтобы наш народ и в самые счастливые моменты не забывал своих героев, которые сложили головы за свободу Абхазии",- сказал ветеран.

По окончании церемонии возложения цветов в парке Славы состоялось торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих, включая парадные колонны Министерства обороны Абхазии, седьмой военной базы Министерства обороны России и военно-духовой оркестр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме

Абхазская армия освободила республику от войск Госсовета Грузии 30 сентября 1993 года. В этот день в результате развития наступления в 20:00 Абхазская армия вышла к реке Ингур, где был водружен флаг республики. В Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

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