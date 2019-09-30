Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и Независимости

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.

"Уважаемый Рауль Джумкович! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости, - говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, российский лидер подтвердил, что "Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития".

Владимир Путин также отметил динамичное развитие отношений между двумя странами на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

В завершение Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья и успехов, а "братскому абхазскому народу – мира и благополучия".

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