Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и Независимости

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.
"Уважаемый Рауль Джумкович! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости, - говорится в поздравительной телеграмме.
Кроме того, российский лидер подтвердил, что "Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития".
Владимир Путин также отметил динамичное развитие отношений между двумя странами на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
В завершение Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья и успехов, а "братскому абхазскому народу – мира и благополучия".
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