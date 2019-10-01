Россия выделит почти четыре миллиарда рублей на развитие Абхазии

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Россия выделит около четырех миллиардов рублей на оказание помощи Абхазии, это следует из Пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2020-2022 годы.
Проект предусматривает для обеспечения сотрудничества с Абхазией в целях ее социально-экономического и научно-технического развития увеличить объемы бюджетных ассигнований в 2020 году на один миллиард 753 миллиона рублей, в 2021 году на один миллиард 983 миллиона рублей, в 2022 году на 249 миллионов рублей.
На оказание помощи Южной Осетии, согласно проекту федерального бюджета, предлагается выделить в 2020 году полтора миллиарда рублей, в 2021 году — один миллиард 700 миллионов рублей, в 2022 — 163 миллиона рублей.
26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.
Читайте также:
- Межгосударственные отношения России и Абхазии
- Рост зарплат, пенсий и льготные кредиты: как Россия помогает Абхазии
- Минобороны Абхазии: Россия оснастит Абхазскую армию современным вооружением