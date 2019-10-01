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Ребенок погиб в Гагре от удара током в трансформаторной подстанции

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Несчастный случай произошел в Гагре в понедельник 30 сентября примерно в 17:15, мальчик решил спрятаться в подстанции во время игры.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Мальчик 2007 года рождения погиб, забравшись в трансформаторную подстанцию в Гагре, сообщила Sputik пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

Трансформаторная подстанция в районе Турбазы
© Sputnik Бадрак Авидзба
Открытая опасность: почему трансформаторы в Сухуме не закрыты на замок

По данным ведомства, несчастный случай произошел в 17:15 в понедельник. Во дворе одного из жилых домов дети играли в прятки, ребенок решил спрятаться в трансформаторной подстанции, которая оказалась открытой.

По словам главврача Гагрской больницы Вячеслава Аргун, мальчик не был доставлен в больницу, он скончался на месте от полученного электрического шока и ожогов.

По факту происшествия Гагрская районная прокуратура проводит доследственную проверку.

"На данный момент устанавливается круг лиц, ответственных за состояние трансформатора. По материалам проверки, двери подстанции были открыты, ребенок вошел в помещение трансформаторной подстанции путем открытого доступа. Никаких ограждений не было. Если будет установлено должностное лицо, то будет возбуждено уголовное дело", - объяснил помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

В феврале 2018 года при похожих обстоятельствах от полученных ожогов в Сухуме скончался девятилетний Нестор Аршба. Ребенок также вошел в помещение трансформаторной подстанции, которое было незаперто. Согласно прокурорской проверке, ограждения, установленные вокруг трансформатора, не соответствовали норме.

После несчастного случая безопасность на электроподстанциях в столице усилилась. На подстанциях в Сухуме были установлены более 250 замков, укреплены старые двери.

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Теги:
гибель, ребенок, электричество, Гагра


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