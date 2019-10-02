Из "Акации" и гаубиц: российские артиллеристы уничтожили "противника" в горах Абхазии

Учения проходили на полигонах Цабал и Нагвалоу, было проведено более десяти огневых тренировок, из которых половина – в темное время суток.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали боевые стрельбы из штатного вооружения в горах и прибрежной местности, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие продемонстрировали топогеодезическую, метеорологическую и баллистическую подготовку, ведение разведки, определение координат целей и передачу данных огневым расчетам.

При ликвидации пехоты условного противника, артиллеристы использовали орудие САУ "Акация", минометы "Сани" и гаубиц Д-30, поражая цель на расстояниях до 15 километров.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобиля "Урал".

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