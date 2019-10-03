Проект "Возвращение имени" установил места захоронения без вести пропавших солдат из Чечни

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Проект "Возвращение имени" установил места захоронения 17 солдат Чеченской республики, считавшихся пропавшими в годы Великой Отечественной войны, рассказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель проекта Григорий Скворцов.

Места захоронения чеченских солдат были найдены журналистом родом из Абхазии Робертом Авджано. В австрийском архиве он узнал, что солдаты из Чечни были похоронены в немецком концлагере австрийского города Маутхаузен.

"Особенность этих списков заключается в том, что их нет в российском военном архиве. В России об этих людях никто ничего не знает. Маутхаузен – это один из страшнейших лагерей, фабрика смерти нацистов, которая до сих пор приводит в ужас поколения", - отметил Скворцов.

Авторы проекта не стали останавливаться на достигнутом. В российском военном архиве они нашли имена еще 613 узников немецких концлагерей, которые считались без вести пропавшими. По словам Скворцова, участники проекта намерены обратиться к властям Чечни с просьбой о содействии в поиске семей и родственников найденных солдат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение архивных документов семьям жителей Чечни, погибших в концлагерях

Списки узников немецких концлагерей были переданы в пресс-центре Sputnik участнику Отечественной войны народа Абхазии, кавалеру ордена Леона и председателю Союза добровольцев из Чечни Вахиту Керимову.

"Ваш сегодняшний шаг – это большой подарок для всего Чеченского народа. В Чечне очень много семей, в которых пропали родные в годы Великой Отечественной войны и где бы они ни нашлись, для них это будет большим успокоением. С нашей стороны мы окажем всяческое содействие, чтобы донести второй список до президента Чечни Рамзана Кадырова и мы уверены, что он приложит все усилия, чтобы найти семьи", - отметил он.

В поисках места захоронения солдат и обработке архивных данных немецких концлагерей и российского военного архива принимают участие курсанты Сухумского высшего командного училища при Министерстве обороны Абхазии.

"Для работы над проектом мы выбрали лучших курсантов. Сами военнослужащие с радостью восприняли эту задачу, так как это часть нашей истории. Практически в каждой абхазской семье был человек, который воевал в годы Великой Отечественной войны, многие сложили головы за нашу свободу. С нашей стороны мы готовы и дальше оказывать содействие в поиске без вести пропавших солдат и их родственников", - сказал заместитель по воспитательной работе комендантской роты Генерального штаба Нарсоу Лагвилава.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Этот проект проводится совместно с Министерством обороны Абхазии уже три года. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Возвращения имени".

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