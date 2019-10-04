Связь в горах и стрельба из "Печенега": российские военные провели учения в Абхазии

Офицеры и солдаты выполнили нормативы по приему и передаче информации и завершили проведение полевых выходов в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа организовали цифровую связь в горах и выполнили боевые стрельбы в Абхазии, сообщила пресс-служба ЮВО.

На полигоне Цабал военнослужащие подразделения связи российской военной базы, используя современный мобильный комплекс связи "Редут", выполнили развертывание полевого подвижного пункта управления и узла связи.

"Также в ходе трехдневного учения военнослужащие выполнили задачи по оперативной настройке видеоконференцсвязи, провели тренировку по связи в различных диапазонах частот, нормативы по развертыванию и подготовке к работе всех штатных машин связи", - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, личный состав мотострелковых подразделений военной базы завершил проведение полевых выходов в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря в Абхазии, отметили в ведомстве.

© Foto / пресс-служба ЮВО Учения ЮВО

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие совершенствовали слаженность действий подразделений, отрабатывали нормативы по тактической, огневой и специальной подготовкам. Также личный состав выполнил боевые стрельбы по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику условного противника.

"Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов и пулеметов Калашникова. Всего было израсходовано более 45 тысяч боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты", - заключили в пресс-службе ЮВО.

Всего в мероприятиях на двух полигонах принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Тигр" и КамАЗ "Мустанг".

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