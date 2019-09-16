Отстрелялись: российские снайперы в Абхазии провели учения в горах

Учения военнослужащих стрелкового подразделения снайперов российской военной базы Южного военного округа в Абхазии проходили три дня в горно-лесистой местности.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, провели трехдневные учения на полигоне Цабал.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие вели огонь из снайперских винтовок Драгунова "СВД" и СВ-98. Максимальная дальность до целей составляла 1100 метров. Объектами стрельбы были мишени, которые имитировали продвигающуюся по лесу пехоту и снайперов условного противника. На поражение целей снайпера израсходовали более 500 винтовочных патронов калибра 7,62-миллиметров.

Задача для снайпером усложнялась тем, что препятствия и условия выполнения упражнений стрельб постоянно менялись, говорится в сообщении пресс-службы.

Военнослужащие также совершенствовали навыки скрытного передвижения и учились занимать выгодные снайперские позиции. Кроме того, они проводили разведку целей и определяли расстояние до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносной лазерный прибор разведки ЛПР-3.

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