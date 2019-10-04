История символов: атрибуты президентской власти Абхазии

О том, почему именно эти предметы стали атрибутами президентской власти и как их использовали разные президенты, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Впервые Абхазия стала президентской республикой в 1994 году. Тогда Парламент республики внес изменения в Конституцию и депутаты избрали первым президентом Владислава Ардзинба.

Во многих странах мира проводится торжественная церемония вступления в должность избранного президента. Но в 1994 году в Абхазии инаугурация в общепринятом понимании не состоялась. Да и атрибутика президентской власти на тот момент еще не была полностью определена. Президент Владислав Ардзинба принес присягу на Конституции. Ему вручили гербовые печати, которые уже были изготовлены в Москве, а также флаг Республики Абхазия.

В 1999 году торжественная церемония вступления президента Абхазии в должность проходила уже иначе. Владислав Ардзинба одобрил идею ввести в процесс инаугурации посох и шашку. Эти два предмета символичны для абхазского народа. Исстари у абхазов обладателем посоха мог быть только мудрейший человек. Шашка же символизирует воинскую доблесть.

Шашка для церемонии, по словам художника Батала Джапуа, была отобрана из фонда Абхазского госмузея. Оружие нуждалось в реставрации. За его восстановление взялись местные абхазские мастера оружейных дел.

"Шашка датируется концом XIX века. Она была изготовлена в Закавказье из прочной стали. Шашка сама по себе очень удобная", – так охарактеризовал ее мастер оружейных дел Тимур Дзидзария.

Посох же изготовили местные мастера. По словам общественного и политического деятеля Вячеслава Цугба, который в 1999 году занимался организацией инаугурации, из Гудаутского и Очамчырского района ему прислали пять посохов. Из них Цугба выбрал посох, который был изготовлен из кизила. Автора атрибута президентской власти он не запомнил.

3 ноября 1999 года состоялась инаугурация Владислава Ардзинба. После произнесения текста клятвы, избранному президенту вручили гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

В 2000 году атрибуты президентской власти, посох и шашку, передали в Национальный банк Абхазии, где они хранились до 2005 года.

В 2005 году после избрания Сергея Багапш помощник первого президента Абхазии Раиса Погорелая передала Сергею Багапш все атрибуты президентской власти, в том числе посох и шашку.

После инаугурации Сергея Багапш, посох и шашка хранились в кабинете президента, рассказывает бывший спикер Парламента Нугзар Ашуба.

После своего переизбрания на второй срок Сергей Багапш отказался присягать на посохе и шашке.

© Sputnik / Владимир Попов Инаугурация избранного президента Абхазии Сергея Багапша в 2010 году

"В Конституции не написано, что президент должен приносить присягу на посохе и шашке. Главные атрибуты президентской власти в Абхазии – это гербовые печати и штандарт. А посох и шашку вручают уже по желанию самого президента, то есть это необязательные элементы инаугурации", – объяснил Нугзар Ашуба.

Третий президент Абхазии Александр Анкваб также не присягал на посохе и шашке. Атрибуты президентской власти, по его словам, все это время находились в кабинете Сергея Багапш, которым Анкваб не стал пользоваться.

В 2014 году к власти пришел Рауль Хаджимба. Он решил провести инаугурацию так же, как и Владислав Ардзинба, то есть с посохом и шашкой. Однако перед торжественной церемонией вступления главы государства в должность посох в здании Администрации президента не смогли найти.

Алабаща пришлось заново изготовить. Автор нового посоха – мастер Пальмир Амичба. Он был сделан из красного кавказского тиса. Пику на посох изготовил мастер оружейных дел Тимур Дзидзария.

"Перед инаугурацией Рауля Хаджимба мне передали шашку, чтобы привести ее в порядок. Мы там поменяли ножны, саму шашку почистили. Доделали пару элементов, которых не хватало. А вот посох тогда не нашли. И в 2014 году пришлось новый посох делать. Автор нового посоха – Пальмир Амичба, я сделал для посоха металлическую пику", – рассказал Тимур Дзидзария.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Инаугурация Рауля Хаджимба в 2014 году

Бытует мнение, что в промежутке между 2005 и 2014 годами был утерян не только посох, но и шашка. Но так ли это на самом деле, никто точно не знает.

Сегодня шашка и посох президента Абхазии хранятся в кабинете главы государства в Администрации президента.

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