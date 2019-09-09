Выбор сделан: как Абхазия избирала президента

Второй тур президентских выборов Абхазии прошел в воскресенье 8 сентября. По предварительным данным ЦИК Абхазии, победу одержал действующий президент республики Рауль Хаджимба, получив 47, 38% голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

В Абхазии голосование проходило на 152 участках, граждане республики могли сделать свой выбор в Москве и Черкесске.

Явка избирателей во втором туре составила 65,98%. Свой выбор сделали и сами кандидаты в президенты, которые проголосовали на избирательных участках в Сухуме с утра.

Официально избирательные участки были закрыты в 20:00. Предварительные данные от штабов кандидатов появились в ночь с 8 на 9 сентября. Первыми о результатах сообщили в штабе Рауля Хаджимба, действующий президент сообщил о своей победе, которую его сторонники начали праздновать.

9 сентября предварительные данные от штаба Хаджимба подтвердил и ЦИК Абхазии. Однако с результатами не согласен Алхас Квициниа, который заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов в Верховном суде Абхазии.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия на пресс-конференции в Международном пресс-центре 9 сентября отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

По предварительным данным ЦИК на 9 сентября, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Против всех - 3154 голоса.

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