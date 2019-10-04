Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу 5 октября в Абхазии ожидается облачная погода, без осадков. В воскресенье ожидается умеренный ливневый дождь, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

В субботу без осадков, в воскресенье из-за прохождения холодных атмосферных фронтов как с юга, так и с северо-запада ожидается умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на море - шторм.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13°С +16°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

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